Ο James Arthur παίρνει το προβάδισμα στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το «Bitter Sweet Love»

Και κάπως έτσι, ο James Arthur είναι ο πρωτοπόρος στην κούρσα για το στέμμα του βρετανικού chart άλμπουμ.

Ο Arthur, ο πρώην πρωταθλητής του X Factor U.K., μπαίνει στην πρώτη θέση με το Bitter Sweet Love (Columbia), το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, μετά την κυκλοφορία μιας έκδοσης “Digital Deluxe” το Σάββατο (27 Ιανουαρίου), συμπεριλαμβανομένων τριών ζωντανών ηχογραφήσεων που κόπηκαν στο Αμβούργο με την ορχήστρα της Lufthansa και τέσσερα bonus κομμάτια.

Ο τραγουδιστής της ποπ προώθησε τη νέα του κυκλοφορία το Σαββατοκύριακο, ερμηνεύοντας το ομώνυμο κομμάτι για το Big Show του Michael McIntyre στο BBC One.

Πριν από την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας Official Chart, το spin-off του Radiohead το Smile βρισκόταν στην pole position με το Wall of Eyes (XL Recordings), το οποίο κατείχε προβάδισμα μόλις 200 μονάδων chart έναντι των indie rockers του Reytons’ Ballad of a Bystander (The Reytons ), στη δεύτερη θέση.

Τώρα, το Arthur’s Bitter Sweet Love βρυχάται μπροστά με επιπλέον 5.000 μονάδες γραφημάτων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως φυσικές πωλήσεις, αναφέρει το OCC. Με τους ενισχυτές πυραύλων σε πλήρη έκρηξη, το Bitter Sweet Love μετακινείται 4.000 μονάδες γραφημάτων μπροστά από τον πλησιέστερο ανταγωνισμό του, το Smile’s Wall of Eyes.

Ο νικητής του X Factor το 2012, ο Άρθουρ μπήκε στο top 3 με όλες τις προηγούμενες κυκλοφορίες του, συμπεριλαμβανομένου ενός ηγέτη με το Back From the Edge του 2016, μια συλλογή που περιείχε το Νο. 1 σινγκλ του “Say You Won’t Let Go”.

Ο Arthur μπήκε επίσης στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου με το ομώνυμο ντεμπούτο του το 2013 (στο Νο. 2), το You (Νο. 2) του 2019 και το πιο πρόσφατο LP του, το 2021, το It’ll All Make Sense In The End (Νο. 3).

Ως έχει, μια σειρά από νέες κυκλοφορίες βρίσκονται σε καλό δρόμο για τις 10 κορυφαίες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Future Islands People Who Aren’t There Anymore (στο Νο. 6 μέσω 4AD), του Frank Carter και του Dark Rainbow των Rattlesnakes (Νο. 8 μέσω International Death Cult), New Model Army’s Unbroken (Νο. 9 μέσω Ear Music) και Super Furry Animal Gruff Rhys’s Sadness Sets Me Free (Νο. 10 μέσω Rough Trade).

Όλα θα αποκαλυφθούν όταν δημοσιευτεί το επίσημο τσαρτ άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου.