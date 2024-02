Η Lana Del Rey ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Lasso»

Η εναλλακτική ποπ σταρ θα κάνει μια μουσική παράκαμψη με το Lasso, μια νέα συλλογή που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, είπε η Del Rey στο κοινό στην εκδήλωση πριν από το Grammy του Billboard στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τετάρτης (31 Ιανουαρίου).

Ενώ αποτίει φόρο τιμής από τη σκηνή στον Jack Antonoff, ο οποίος είναι στη διεκδίκηση για να γίνει μόλις ο δεύτερος δημιουργικός που κέρδισε τον παραγωγό της χρονιάς Grammy για τρία συνεχόμενα χρόνια, ενώνοντας το Babyface, η Del Rey άφησε τους καλεσμένους στο επόμενο έργο της.

«Αν δεν μπορείτε ήδη να το καταλάβετε από τους νικητές των βραβείων μας και τους ερμηνευτές μας, η μουσική βιομηχανία γίνεται country..γινόμαστε contry..συμβαίνει» δήλωσε. «Γι’ αυτό ο Jack με ακολούθησε στο Muscle Shoals, στο Νάσβιλ του Μισισιπή, τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Το αποτέλεσμα αυτού του μουσικού ταξιδιού είναι ένα νέο άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, με τίτλο Lasso, που είναι το δέκατο στούντιο LP της. Η επερχόμενη κυκλοφορία είναι η συνέχεια του 2023 Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, το οποίο έφτασε στο Νο. 3 του chart Billboard 200.

Ο Antonoff βρίσκεται σε ένα καυτό σερί, με οκτώ Grammy στην τροπαιοθήκη του. Έχει άλλες έξι ευκαιρίες να προσθέσει σε αυτή τη συλλογή στα 66α ετήσια Grammy, που θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες, όπου το Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd και το Taylor Swift’s Midnights διακρίνονται για πολλές διακρίσεις.

Το να είσαι υποψήφιος για τον παραγωγό της χρονιάς για πέντε συνεχόμενα χρόνια, σημειώνει η Del Rey, είναι «κάτι άλλο εκτός από τύχη». Ο Antonoff, συνεχίζει, «γεννήθηκε κάτω από ένα από αυτά τα ταλέντα, τυχερούς αστέρες της μουσικής» και ως παραγωγός και δημιουργικός, ουσιαστικά μπορεί να τα κάνει όλα.

Η Del Rey εξιστόρησε την πρώτη της συνάντηση με τον Antonoff, σε ένα από τα θρυλικά πάρτι του Clive Davis πριν από τα Grammy. Ήταν το 2018, μια ιδιαίτερα «ενδιαφέρουσα βραδιά», εξηγεί, έχοντας χωρίσει με έναν φίλο της λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά της ηχογραφικής βιομηχανίας – τη δεύτερη φορά στη δημόσια καριέρα της. Μια στιγμιαία φιλία έγινε με τον Jack, ο οποίος είναι «φίλος με όλους». Αυτή η φιλία μεταφέρθηκε στο στούντιο, όπου δημιουργήθηκαν πέντε τραγούδια σε μια μέρα. Οι προόδους της συγχορδίας του είναι «διαχρονικές, σαν αμέσως κλασικές», εξηγεί. Και τα «ένστικτά του είναι μοναδικά..» Ο άνθρωπος της μουσικής είναι «ένας στο εκατομμύριο».

Η Lana Del Ray σε μια καυτή σειρά από μόνη της, εν μέρει χάρη στη μουσική συνεργασία της με τον Antonoff. Το Lasso θα είναι το τέταρτο άλμπουμ της μέσα σε μόλις τρεισήμισι χρόνια. Ή το πέμπτο από εκείνη την τυχαία συνάντηση με τον Antonoff (έξι συμπεριλαμβανομένου του ηχητικού βιβλίου του 2020 Violet Bent Backwards Over the Grass). Έχει εννέα εμφανίσεις στις πρώτες 10 εμφανίσεις στο Billboard 200, συμπεριλαμβανομένων δύο Νο. 1, με το Ultraviolence του 2014 και το Lust For Life του 2017.