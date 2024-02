Ο Justin Timberlake ερμήνευσε το νέο του τραγούδι και αναβίωσε το “The Barry Gibb Talk Show” στο Saturday Night Live

Ο Justin Timberlake ολοκλήρωσε τη περασμένη εβδομάδα με μια εμφάνιση στο Saturday Night Live Show. Στο πρόγραμμα, έκανε το ντεμπούτο του ένα νέο τραγούδι με τον ράπερ του Χιούστον, Tobe Nwigwe, που ονομάζεται “Sanctified” και στη δεύτερη εμφάνιση του, ερμήνευσε το νέο του single, “Selfish”.

Επίσης στο Saturday Night Live, ο Timberlake έκανε ένα καμέο κατά τη διάρκεια του μονολόγου της παρουσιάστριας Dakota Johnson. Αστειεύτηκε για το πόσο καιρό έχει περάσει από τότε που φιλοξενούσε το πρόγραμμα του NBC και προσφέρθηκε να εμφανιστεί σε σκετς. Στη συνέχεια, ο Jimmy Fallon εμφανίστηκε ως Barry Gibb για να πειράξει την επικείμενη επιστροφή του σκετς «Barry Gibb Talk Show».

Ο Timberlake και ο Fallon έκαναν το “The Barry Gibb Talk Show” για πρώτη φορά το 2003. Για το σκετς, ο Fallon παίζει τον Barry Gibb των Bee Gees και θυμώνει πολύ εύκολα, καθώς ο Timberlake υποδύεται τον αείμνηστο Robin Gibb και λέει πολύ λίγα. Το περασμένο Σάββατο σηματοδοτήθηκε ως η πρώτη δόση του “The Barry Gibb Talk Show” από τον Δεκέμβριο του 2013.

Ο Justin Timberlake κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ με τίτλο, Everything I Thought It Was, στις 15 Μαρτίου. Τον επόμενο μήνα, θα ξεκινήσει μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική για να υποστηρίξει το στούντιο LP του.