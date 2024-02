Η Jennifer Lopez και η Latto κυκλοφορούν το μουσικό βίντεο κλιπ για το «Can’t Get Enough»

Η Jennifer Lopez κυκλοφόρησε το βίντεο για το remix του “Can’t Get Enough” τη Δευτέρα (29 Ιανουαρίου). Το νέο εικαστικό που επιμελήθηκε η JLo και ο σκηνοθέτης Tanu Muiño για το δυναμικό πρώτο σινγκλ από το επερχόμενο This Is Me της τραγουδίστριας/ηθοποιού. Τώρα το άλμπουμ περιλαμβάνει guest στίχο από τον Latto, με τις δύο γυναίκες να το βγάζουν στο δρόμο στο χορευτικό κλιπ .

Σε συμφωνία με το αφηγηματικό τόξο για τον εθισμό στον έρωτα στην επερχόμενη ταινία This Is Me…Now: A Love Story της Lopez της Amazon, το νέο βίντεο ξεκινά με τη Lopez να παρενοχλείται από μια ομάδα αιχμηρά ντυμένων ρεπόρτερ που τη βομβαρδίζουν με ερωτηματικά. «Τι κυνηγάς;», ρωτά ο ένας, ενώ ο άλλος αναρωτιέται, «Τι είναι αυτό;» και ένα τρίτος, «Τζένιφερ, τι πραγματικά έχει σημασία για σένα»». Η απάντηση της Λόπεζ, φυσικά, είναι «Αγάπη».

Το βίντεο ξεκινά με τη Lopez να στριμώχνεται με μια γεμάτη λευκή ρόμπα σε ένα κρεβάτι – με θέα την πόλη μέσα από τα γιγάντια παράθυρά της – καθώς κοιτάζει με λαχτάρα σε έναν καθρέφτη. Στη συνέχεια, η κάμερα ακολουθεί τη Lopez έξω, όπου περπατά με σιγουριά σε έναν δρόμο της πόλης, χάνει το καστανό μπουφάν της και περνάει στη μέση της κυκλοφορίας. Αυτό, φυσικά, οδηγεί σε μια Jenny on the block dance ρουτίνας, με τον Lopez και μια αυτοσχέδια ομάδα ανδρών χορευτών να προχωρούν σε κινήσεις σε μια διασταύρωση.

Στη συνέχεια, η Lopez γλιστράει κάτω από ένα τραπέζι σε μια βραδινή έξοδο με τον άνθρωπό της, σέρνεται στο πάτωμα αισθησιακά ενώ προχωρά επίσης προς την Latto σε μια σκηνή ήχου, με τις δύο γυναίκες ντυμένες με βαθύ κόκκινο, φορέματα που αγκαλιάζουν το σώμα. «Call the doctor, I don’t see nobody but you/ Do I still love you? Baby, is the sky blue?/ Spoil a b–ch down and he faithful to me too/ You know you the reason why they hatin’ on me, boo», ραπάρει η Latto.

Το υπόλοιπο βίντεο φαίνεται να συγκεντρώνει πλάνα από την ταινία μικρού μήκους, το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από τη Lopez με διάφορα στρινγκ, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς που σίγουρα θα είναι GIFFed στην οποία κάνει ένα υπαίθριο ντους με μαύρο μπικίνι.

Η αρχική έκδοση του “Can’t Get Enough” κυκλοφόρησε στις 10 Ιανουαρίου ως η πρώτη γεύση του πολυαναμενόμενου ένατου στούντιο άλμπουμ της Lopez, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου. Μια συνοδευτική ταινία σε σκηνοθεσία Dave Meyers θα κυκλοφορήσει στο Amazon Prime Video την ίδια μέρα.