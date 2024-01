Ο Pharrell Williams ανακοινώνει τη βιογραφική ταινία για τη ζωή του δημιουργημένη από Lego

Ο Pharrell Williams πρόκειται να μεταφέρει την ιστορία της ζωής του στη μεγάλη οθόνη, αλλά ακολουθεί μια μοναδική προσέγγιση που το ξεχωρίζει από τις τυπικές βιογραφικές ταινίες που βλέπουμε. Αντί να ζητήσει από ηθοποιούς να απεικονίσουν τον εαυτό του, τον Chad Hugo, τον Clipse, την Gwen Stefani, τον Snoop Dogg και όλες τις άλλες βασικές φιγούρες στην ιστορία του, ο Williams το ζωντανεύει χρησιμοποιώντας τα Lego.

Σε ένα δελτίο τύπου, ο Morgan Neville, ο βραβευμένος με Όσκαρ ντοκιμαντέρ πίσω από έργα όπως τα “20 Feet From Stardom” και “Won’t You Be My Neighbor?”, σκηνοθέτησε τη βιογραφική ταινία του Pharrell με τίτλο “Piece By Piece”, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον χειμώνα. Ο Pharrell, ο οποίος μοιράστηκε την αφίσα στο Instagram, και ο Neville υπηρετούν επίσης ως παραγωγοί για την ταινία. Ο Pharrell, με προηγούμενη εμπειρία στον κόσμο του animation μέσω της δουλειάς του στα soundtrack του «Despicable Me», μπαίνει σε ένα μοναδικό μέσο.

«Πριν από πέντε χρόνια, ο Pharrell Williams με πλησίασε με την ιδέα να τον βοηθήσω να πει την ιστορία του μέσω του animation LEGO», εξηγεί ο Neville. «Ήταν μια από εκείνες τις σπάνιες στιγμές που κατάλαβα σε μια στιγμή ότι αυτό ήταν το ταξίδι που ήθελα να κάνω. Είμαι ευγνώμων στην Focus Features και στην ομάδα LEGO που πίστεψαν στην τρελή ιδέα μας. Συγκεντρώσαμε μια απίστευτη ομάδα δημιουργικών συνεργατών για να δώσουμε ζωή σε ένα νέο είδος ταινίας. Ανυπομονώ να το δει ο κόσμος».

«Όταν είχα αυτό το παράλογο όραμα να αφηγηθώ αυτήν την ιστορία με τα τουβλάκια LEGO, δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο συνεργάτη από τον Morgan. Είναι ένας θρύλος», προσθέτει ο Pharrell. «Είμαι ευγνώμων που η Focus ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας και είναι τιμή μου να το μοιραστώ με τον κόσμο και να φέρω ανθρώπους στο σύμπαν μου. Η κατασκευή με τουβλάκια LEGO μας ενθαρρύνει να ακολουθήσουμε τη φαντασία μας… Ποιος θα πίστευε ότι το να παίζω με αυτά τα παιχνίδια ως παιδί θα μετατρεπόταν σε ταινία για τη ζωή μου; Είναι απόδειξη ότι ο καθένας μπορεί να το κάνει».