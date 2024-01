Η Tate McRae θα είναι η headliner του NHL All-Star Game 2024

Η Tate McRae τιμά τις καναδικές ρίζες της, καθώς ανακοινώθηκε την Τετάρτη (24 Ιανουαρίου) ότι θα είναι επικεφαλής της δεύτερης ενδιάμεσης παράστασης στο NHL All-Star Game 2024 στις 3 Φεβρουαρίου.

Μετά την ανακοίνωση του NHL All- Star Game 2024 ότι η Tate McRae θα είναι η επικεφαλής του παιχνιδιού, η ίδια μπήκε στo Instagram και ανέβασε μια ιστορία με την φωτογραφία της σε template του All-Star Game σε μπλε χρώμα όπου έγραφε: «I’m so excited to announce I’ll be performing at the @nhl all-star game in Toronto.. see y’all there :)».

Η εκδήλωση, η οποία θα αναλάβει το Scotiabank Arena στο Τορόντο του Καναδά, θα περιλαμβάνει επίσης την ποπ σταρ του “Greedy” ως αρχηγό της Ομάδας McKinnon, με επικεφαλής τον επιθετικό του Colorado Avalanche Nathan McKinnon και τον αμυντικό Avalanche Cale Makar ως βοηθό. Η ομάδα της θα φοράει κίτρινες φανέλες. Οι άλλοι Καναδοί καλλιτέχνες όπως ο Justin Bieber, Will Arnett και Michael Bublé ανακοινώθηκαν επίσης ότι θα συμμετέχουν, φορώντας μπλε, λευκά και κόκκινα αντίστοιχα.

Tο NHL All-Star θα ξεκινήσει από τη Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, πριν το NHL All-Star Skills που παρουσιάζεται από το DraftKings Sportsbook και ακολούθως θα συνεχιστή μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, και το Honda (Η.Π.Α.) / Rogers (Καναδάς) NHL All- Το Star Gam ολοκληρώνεται το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.

Το NHL All-Star Game 2024— στο οποίο συμμετέχουν οι Bieber, Arnett, Bublé και McRae — προβάλλεται στα ABC, ESPN+, Sportsnet, C BC και TVA Sports στις 3 μ.μ. ET το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.