Η Selena Gomez δηλώνει «περήφανη» για το σώμα της: «Είναι εντάξει να είσαι εγώ»

Η Selena Gomez είναι περήφανη που είναι σπάνια. Σε ένα δίδυμο αναρτήσεων στο Instagram Story της τη Δευτέρα (22 Ιανουαρίου), η 31χρονη ποπ σταρ έγινε ευάλωτη για τα πρόσφατα συναισθήματά της για την εικόνα του σώματός της και συνέκρινε δύο φωτογραφίες της με μπικίνι από διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Στην πρώτη φωτογραφία που μοιράστηκε η ιδρυτής της Rare Beauty, μια νεότερη, πιο αδύνατη Gomez στέκεται δίπλα στην πισίνα με ένα ζέβρε bikini δύο τεμαχίων. «Σήμερα, συνειδητοποίησα ότι δεν θα μοιάζω ποτέ ξανά έτσι…», έγραψε η ηθοποιός του Only Murders in the Building.

Στη συνέχεια, μοιράζοντας μια πιο πρόσφατη φωτογραφία της με μαγιό, ανεβαίνοντας τα σκαλιά ενός σκάφους, η Γκόμεζ πρόσθεσε: «Δεν είμαι τέλεια, αλλά είμαι περήφανη που είμαι αυτή που είμαι.. μερικές φορές ξεχνάω ότι είναι εντάξει να είμαι εγώ».

Η τραγουδίστρια του “Calm Down” ήταν εδώ και καιρό υπέρμαχος της θετικότητας στο σώμα και ήταν ανοιχτή για το πώς βίωσε διακυμάνσεις στο βάρος της από τότε που διαγνώστηκε με Λύκο τη δεκαετία του 2010. «Ήταν σαν να ανυπομονούσαν να βρουν κάτι για να με καταρρίψουν», είπε για τα τρολ που επιτίθενται στην εμφάνισή της στο διαδίκτυο σε ένα podcast του Μαρτίου.

«Μπήκα στο Διαδίκτυο και δημοσίευσα μια φωτογραφία του εαυτού μου και έλεγα: «Δεν πειράζει. Δεν αποδέχομαι αυτό που λέτε», πρόσθεσε εκείνη τη στιγμή, ενώ βρίσκομαι στην αίθουσα και δημοσίευσα ότι κλαίω, «γιατί κανείς δεν αξίζει να ακούσει αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Η υποψήφια για Emmy αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το επερχόμενο άλμπουμ της και κυκλοφόρησε ένα κομμάτι «Single Soon» τον περασμένο Αύγουστο. Η παραγωγή του τραγουδιού έγινε από τον Benny Blanco, τον επί αρκετούς μήνες φίλο της Gomez.