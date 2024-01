Η Lana Del Rey ανακοινώνει το νέο τραγούδι «Henry, Come On»

Η Lana Del Rey ανακοινώνει ι ένα νέο τραγούδι, «Henry, Come On». Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα σύντομο απόσπασμα στο Instagram της σήμερα, με τη λεζάντα «Henry, Come On», προσθέτοντας επίσης ετικέτα στον παραγωγό της country και τραγουδοποιό Luke Laird.

Ο ήχος, που παίζει πάνω από ένα Polaroid της Del Rey, περιλάμβανε κιθάρα και άνοιξε με τους στίχους: «I mean, Henry, come on/Do you think I’d really choose it/All this off and on/Henry, come on». Το Pitchfork επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της Del Rey για σχόλια.

Η Del Rey μοιράστηκε το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το υποψήφιο για Grammy «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd», τον Μάρτιο του 2023. Έκτοτε, μοιράστηκε μια διασκευή του “Take Me Home, Country Roads” του John Denver και επιβεβαιώθηκε ως 2024 headliner του Coachella.