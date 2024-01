Ο Kendrick Lamar ανακοίνωσε το soundtrack για τη νέα μικρού μήκους ταινία της Chanel «The Button»

Η ταινία, που ονομάζεται The Button, σκηνοθετείται από τον επί χρόνια δημιουργικό συνεργάτη της Lamar, Dave Free, μέσω της δημιουργικής τους εταιρείας pgLang. Πρωταγωνιστούν επίσης η ηθοποιός Margaret Qualley και το supermodel Naomi Campbell.

Το jazzy soul cut περιλαμβάνει τον Lamar να τραγουδά ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι. Αν και δεν είναι σαφές αν θα κυκλοφορήσει ως πλήρες κομμάτι, είναι η νεότερη μουσική του από το άλμπουμ του 2022 «Mr. Morale & the Big Steppers». Οι ακροατές θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις ακόλουθες γραμμές: “There’s a hold on me / and it’s changed/is a troubled spirit hard to explain?”.

Το 2022, ο Lamar κυκλοφόρησε το LP του «Mr. Morale & The Big Steppers», το οποίο το NME σχολίασε σε μια κριτική πέντε αστέρων: «Το πέμπτο άλμπουμ του προσφέρει βινιέτες για το πώς είναι να είσαι ένας μαύρος ενήλικας του οποίου το τραύμα εξακολουθεί να τους στοιχειώνει. Αποκαλύπτοντας την ψυχή του, ελπίζει να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε και από τις κατάρες των γενεών. Αυτό το άλμπουμ αφορά τόσο τον αγώνα όσο και την ελευθερία, και τι όμορφο συναίσθημα είναι αυτό».

Πρόσφατα, ο Lamar συνεργάστηκε με τον Baby Keem για να σχηματίσουν τους The Hillbillies, κυκλοφορώντας ένα τραγούδι με το ίδιο όνομα. Το τραγούδι εμπνευσμένο από τον Bon Iver ήταν η δέκατη συνεργασία τους μαζί, μετά τα βραβευμένα με Grammy «Family Ties» και τα «Range Brothers» και «Vent» του 2021.