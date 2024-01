Η Megan Thee Stallion ανακοινώνει το νέο single «Hiss»

Η Megan Thee Stallion μόλις ανακοίνωσε το νέο της single «Hiss» — και φτάνει νωρίτερα από όσο νομίζετε.

Μια κατάλληλη συνέχεια του πιο πρόσφατου σόλο single της «Cobra», «Hiss» θα φτάσει την Παρασκευή (26 Ιανουαρίου), όπως ανακοίνωσε η Meg στο Instagram τη Δευτέρα (22 Ιανουαρίου).

Η rapper του “WAP” μοιράστηκε επίσης και ένα εξώφυλλο για το single — ένα γραφικό σχέδιο με ρετρό αίσθηση που δείχνει τη Megan να ποζάρει με ένα επικίνδυνο λευκό φίδι γύρω από το λαιμό της, τους κυνόδοντες και τη διχαλωτή γλώσσα του. Ο τίτλος του τραγουδιού εμφανίζεται με κόκκινα γοτθικά γράμματα στο επάνω μέρος.

Ο τρεις φορές νικητής των Grammy μοιράστηκε επίσης εναλλακτικά γραφικά για το σινγκλ στο Twitter, αυτή τη φορά χωρίς φίδι. Στη δεύτερη εκδοχή, η Meg κοιτάζει την κάμερα με ένα κόκκινο κορμάκι με σχέδια με κοψίματα.

Το «Hiss» θα σηματοδοτήσει την πρώτη σόλο κυκλοφορία της Meg μετά το single της στις 3 Νοεμβρίου “Cobra”, το οποίο έκανε το ντεμπούτο της στο Νο. 32 στο Billboard Hot 100. Μεταξύ των δύο single, συνεργάστηκε με το αστέρι των Mean Girls, Reneé Rapp για το “Not My Fault», το οποίο οι δύο γυναίκες το παρουσίασαν μαζί το Σαββατοκύριακο στο Saturday Night Live.

Το νέο κομμάτι θα σηματοδοτήσει επίσης τη δεύτερη σωστή κυκλοφορία της Meg υπό τη δική της ανεξάρτητη δισκογραφική και ψυχαγωγική εταιρεία, την Hot Girl Productions. Πρόσφατα διευκόλυνε μια πολυετή δικαστική διαμάχη με την πρώην δισκογραφική της, 1501 Certified Entertainment, με τα δύο μέρη να καταλήγουν σε αμοιβαία συμφωνία τον Οκτώβριο που τους επέτρεψε να «χωρίσουν φιλικά τους δρόμους τους».

Όλα αυτά προηγούνται του επερχόμενου τρίτου άλμπουμ της Meg, το οποίο θα ακολουθήσει τα Good News του 2020 και το Traumazine του 2022 — που και τα δύο μπήκαν στην πρώτη πεντάδα του Billboard 200. «This part of my album is very much so funded by Megan Thee Stallion because we’re trying to get off … Y’all know what’s the tea», είπε σε ένα live του Instagram τον Οκτώβριο. «I have no label right now… The next s—t y’all about to see is all straight from Megan Thee Stallion’s brain and Megan Thee Stallion’s wallet. We are in my pockets, hotties, so let’s do our big one».