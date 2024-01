Ο Justin Timberlake αποκαλύπτει το νέο τραγούδι «Selfish» και κυκλοφόρησε το τρέιλερ του άλμπουμ «Everything I Thought It Was»

Σε μια συναυλία στη γενέτειρά του, το Memphis, το βράδυ της Παρασκευής (19 Ιανουαρίου), ο Justin Timberlake έκανε το ζωντανό ντεμπούτο του νέου τραγουδιού “Selfish” – το πρώτο του νέο σόλο μετά το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, το Man of the Woods του 2018.

«So if I get jealous, I can’t help it/ I want every bit of you, I guess I’m selfish», τραγουδά ο JT στο απαλό κομμάτι R&B. «Είναι κακό για την ψυχική μου υγεία, αλλά δεν μπορώ να το παλέψω».

Και δεν είναι μόνο αυτό: Επίσης το βράδυ της Παρασκευής, ο Timberlake αποκάλυψε ένα τρέιλερ για το έκτο άλμπουμ του μαζί με τον επίσημο τίτλο του έργου: Everything I Thought It Was. Αυτό έρχεται αφότου το teaser του ποπ σταρ στο Instagram την Τετάρτη είχε τη λεζάντα “EITIW”, οδηγώντας τους θαυμαστές σε ένα κυνήγι για να αποκωδικοποιήσουν τη σημαίνει.

Το τρέιλερ του άλμπουμ έχει μια αίσθηση του Wes Anderson, της Asteroid City, με ένα μοντέλο αυτοκινήτου που οδηγεί προς ένα βενζινάδικο της ερήμου. Έχει επίσης έναν αφηγητή A-list στον Benicio Del Toro.

“What do we have here?” λέει ο Del Toro καθώς ανοίγει το βίντεο. «Ooh, that’s a nice car! Wait, it’s a model. Did that say JT? OK, that sunset is definitely not real. Oh, there’s Justin! Why won’t he turn around? What the f— is he staring at?;»

Το τρέιλερ – το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω – τελειώνει με κίτρινες λέξεις σε μια μαύρη οθόνη που έγραφε: “Justin Timberlake Presents: Everything I Thought It Was”.

Μια σειρά από ενδείξεις είχαν υποδείξει τη νέα σόλο μουσική του Timberlake, ξεκινώντας με τον τραγουδιστή να καθαρίζει το Instagram του από ποστ στις αρχές Ιανουαρίου. Εκτός από το teaser του Instagram στα μέσα της εβδομάδας, ο Timberlake ανακοινώθηκε επίσης ως καλεσμένος στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon την Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα και ως μουσικός καλεσμένος στο Saturday Night Live (μαζί με την παρουσιάστρια Dakota Johnson) στις 27 Ιανουαρίου.

Τον Σεπτέμβριο, ο Timberlake επανενώθηκε με τους *NSYNC για να κυκλοφορήσει το soundtrack του “Better Place” για το Trolls Band Together, σηματοδοτώντας την πρώτη μουσική κυκλοφορία του γκρουπ από το 2002 (όταν έφτασε το remix των Neptunes του “Girlfriend”, με τη συμμετοχή της Nelly). Τον ίδιο μήνα, ο Timberlake επανενώθηκε με τους μακροχρόνιους συνεργάτες Timbaland και Nelly Furtado στο τραγούδι “Keep Going Up!”