Η Natasha Bedingfield φτάνει στο Top 20 του U.K Chart με το «Unwritten»

Η Natasha Bedingfield γράφει άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία της στο βρετανικό chart, χάρη σε έναν συγχρονισμό στην rom-com του Will Gluck, Anyone But You.

Το “Unwritten” της Βρετάνης τραγουδίστριας και τραγουδοποιού (μέσω Phonogenic) θα μπορούσε να επιστρέψει στο top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια.

Με βάση μια πρόσφατη έκρηξη γραφημάτων που δημοσιεύτηκε από την Official Charts Company, το “Unwritten” προβλέπεται να σκαρφαλώσει 24-20, για την πρώτη του εμφάνιση στο top 20.

Το “Unwritten” έφτασε στο Νο. 6 μετά την κυκλοφορία του το 2004 και είναι μία από τις πέντε κορυφαίες 10 επιτυχίες της Bedingfield στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας αριθμός που περιλαμβάνει ένα Νο. 1 με το “These Words” (και τα δύο εμφανίστηκαν στο ντεμπούτο άλμπουμ της εκείνης της χρονιάς, Αγραφος). Στο Anyone But You, εμπνευσμένο από τον Shakespeare, το “Unwritten” παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην αφήγηση του χαρακτήρα του Glen Powell και παίζεται και τραγουδιέται από πολλούς χαρακτήρες σε όλη την ταινία. Δεν είναι το μόνο βρετανικό ποπ σινγκλ από τα πρώτα noughts που απολαμβάνει μια αναζωπύρωση, που τροφοδοτείται από μια ταινία μεγάλου μήκους.

Το «Murder on the Dancefloor» (Polydor) της Sophie Ellis-Bextor ανέβηκε στο Νο. 2 στο επίσημο τσαρτ Singles του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα, μετά την αξιομνημόνευτη θέση του αργά στην ταινία του Emerald Fennell – Saltburn — ισοφαρίζοντας την αιχμή του πίσω το 2001. Το χτύπημα Saltburn είναι πραγματικό και συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το “Murder on the Dancefloor” μπήκε στο Billboard Hot 100 στο Νο. 98 και τώρα ανεβαίνει στο Νο. 58 τη δεύτερη εβδομάδα του. Και στην Αυστραλία, το “Murder on the Dancefloor” ξαναμπαίνει στο ARIA Chart στο Νο. 25.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το «Stick Season» (Republic Records) του Noah Kahan βρίσκεται σε καλό δρόμο για τρίτη διαδοχική εβδομάδα στο Νο. 1 του βρετανικού chart. Η (Republic Records) θα πρέπει να είναι το κορυφαίο ντεμπούτο της εβδομάδας, υποχωρώντας στο Νο. 2 της βαθμολογίας μεσοβδόμαδα. Το «Murder on the Dancefloor» προβλέπεται να ολοκληρώσει το βάθρο του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Νο. 3.