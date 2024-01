Το «Lovin on Me» του Jack Harlow και το «Greedy» της Tate McRae συνεχίζουν στην κορυφή των παγκόσμιων Chart

Το «Lovin on Me» του Jack Harlow καταγράφεται για δεύτερη εβδομάδα στο Νο. 1 του Billboard Global 200 chart, ενώ το «Greedy» της Tate McRae βρίσκεται για τρίτη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Global Excl. Έρευνα στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, δύο τραγούδια είναι νέα στο top 10 του Global 200: το “Lose Control” του Teddy Swims, που σημειώνει άλματα 22-9 και το “One of the Girls” των The Weeknd, Jennie και Lily-Rose Depp (15-10). Το “One of the Girls” στις ΗΠΑ φτάνει επίσης στην πρώτη 10άδα (12-7), όπως και το “Luna” του Feid και του ATL Jacob (23-10).

Το «Lovin on Me» του Jack Harlow βρίσκεται στην κορυφή του Global 200 για δεύτερη εβδομάδα, με 52,7 εκατομμύρια ροές (αύξηση 1%) και 10.000 πωλήσεις (μείωση 6%) παγκοσμίως την εβδομάδα παρακολούθησης 5-11 Ιανουαρίου. Μια εβδομάδα νωρίτερα, το τραγούδι έγινε το δεύτερο Νο. 1 του ράπερ στο chart και το πρώτο του μόνο του, αφού το «3D» του ίδιου και του Jung Kook κυβέρνησε την εβδομάδα του ντεμπούτου του τον Οκτώβριο.

Το «Greedy» της Tate McRae βρίσκεται στο Νο. 2 του Παγκόσμιου 200, μετά από δύο εβδομάδες στο Νο. 1 ξεκινώντας τον Νοέμβριο. Το “La Diabla” του Xavi σηκώνετε με 4-3. Το «Cruel Summer» της Taylor Swift χάνει 3-4, μετά από μια εβδομάδα στην κορυφή τον Νοέμβριο και το «Stick Season» του Noah Kahan γίνεται η πρώτη του επιτυχία, σημειώνοντας άλμα 8-5 με 34 εκατομμύρια ροές (αύξηση 16%) και 3.000 πωλήσεις (αύξηση 11%) παγκοσμίως.