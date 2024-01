Ο D’Angelo και ο Jay-Z μαζί με τον Jeymes Samuel κυκλοφορήσαν το νέο single «I Want You Forever»

Ο Jay-Z και ο D’Angelo κυκλοφόρησαν την τελευταία τους μουσική συνεργασία, ένα συγκλονιστικό single με τίτλο «I Want You Forever», σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη και μουσικό Jeymes Samuel. Αυτό το επικό αριστούργημα διάρκειας εννιάμισι λεπτών χρησιμεύει ως το μουσικό επίκεντρο για τη νέα κινηματογραφική δημιουργία του Samuel, “The Book Of Clarence”, που κόσμησε τους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 12 Ιανουαρίου.

Περιγράφεται από τον Samuel ως «εννέα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα απόλυτης ψυχικής, βιβλικής ευδαιμονίας», το κομμάτι όχι μόνο παρουσιάζει την αναμφισβήτητη χημεία μεταξύ του Jay-Z και του D’Angelo, αλλά επίσης ενισχύει την ικανότητά τους στη δημιουργία μουσικής που υπερβαίνει τα είδη και τα μέσα αφήγησης.

Ο Jay-Z, ο οποίος συμπαραγωγός της βιβλικής κωμωδίας-δράματος μαζί με τον Samuel, δανείζει τη χαρακτηριστική φωνή του στο τραγούδι, παραδίδοντας συγκινητικούς στίχους που απηχούν θέματα λαχτάρας και αφοσίωσης. Σε έναν στίχο, ραπάρει:

“Life don’t taste the same without you/ Tears in my champagne ’bout you/ Quit playin’ girl, you know I’m crazy ’bout you/ You know that week you ran back to your momma house/ Ask my friends, they can vouch (Ooh).”

Το soundtrack του “The Book Of Clarence” είναι μια μουσική ταπετσαρία υφασμένη από τον ίδιο τον Jeymes Samuel, με διαφορετικά ταλέντα όπως οι Lil Wayne, Buju Banton, Shabba Ranks, Doja Cat και Kodak Black. Κυκλοφόρησε μέσω του Roc Nation, το soundtrack είναι ένα ηχητικό ταξίδι που συμπληρώνει την αφήγηση της ταινίας.

Με τον Lakeith Stanfield να ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο, το “The Book Of Clarence” υπόσχεται μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία, εμπλουτισμένη από το έμψυχο ηχητικό τοπίο που επιμελούνται αυτοί οι μουσικοί διακοσμητές. Ως το πρώτο ευρέως διαθέσιμο νέο τραγούδι του D’Angelo από το 2019, το “I Want You Forever” αποτελεί απόδειξη της διαρκούς δύναμης της συνεργασίας και της μουσικής καινοτομίας στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της τέχνης και της ψυχαγωγίας.