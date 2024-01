Eγινε προεπισκόπηση του ακυκλοφόρητου κομματιού «Doctor» της Miley Cyrus στο Fashion Show της Louis Vuitton – Men’s Fall-Winter 2024

Η ανδρική συλλογή Louis Vuitton για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2024 έκανε το ντεμπούτο της στο σόου της πασαρέλας την Τρίτη (16 Ιανουαρίου) στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, και πέρα ​​από την επίδειξη της νέας εμφάνισης, η επίδειξη παρουσίασε και κάποια νέα μουσική.

Ενώ τα μοντέλα περπατούσαν στην πασαρέλα, ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι της Miley Cyrus έπαιζε πάνω από τα ηχεία, το οποίο οι θαυμαστές αναγνώρισαν γρήγορα ως τη φημολογούμενη διαρροή του Bangerz, “Doctor”. «I could be your doctor / I could be your nurse / I think I see the problem / It’s only gon’ get worse», τραγουδά ο Cyrus στο αισιόδοξο τραγούδι σε ένα κλιπ που κυκλοφορείσε το X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter) από την εκπομπή.

Ο Pharrell Williams, ο οποίος διαδέχθηκε τον αείμνηστο Virgil Abloh ως Ανδρικός Δημιουργικός Διευθυντής στη Louis Vuitton, συνέβαλε στη συγγραφή ή την παραγωγή σε τέσσερα τραγούδια του άλμπουμ του Cyrus το 2013 Bangerz. Ο Williams έκανε επίσης προεπισκόπηση μιας νέας συνεργασίας των Mumford & Sons στο σόου, με τίτλο “Good People”.

«Good people / been down / for so long / and now / it’s like / the sun is rising», τραγουδά ο frontman Marcus Mumford στο ελπιδοφόρο, χαρούμενο ρεφρέν. Ο Pharrell παρέχει επίσης δεύτερα φωνητικά στο τραγούδι μαζί με τους Native Vocalists, σύμφωνα με το NME.

Εάν η Cyrus κυκλοφορούσε το “Doctor”, θα ακολουθούσε το εσωστρεφές σινγκλ της, “Used to Be Young”, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Η 31χρονη σταρ κυκλοφόρησε το όγδοο στούντιο άλμπουμ της, Endless Summer Vacation, τον Μάρτιο. Το LP ηγήθηκε από το ισχυρό single του Cyrus και το κορυφαίο στο Billboard Hot 100 chart, “Flowers”.

Το κομμάτι της Miley Cyrus μεταδίδεται στο πιο κάτω βίντεο μεταξύ 12:40 – 13:28 λεπτά.