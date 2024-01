Ο Lil Nas X ανακοινώνει το νέο τραγούδι «J Christ»

Ο Lil Nas X πρόκειται να κάνει μια μεγάλη είσοδο στο 2024 με την ανακοίνωση του τελευταίου του κομματιού, «J Christ». Το τραγούδι που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου, είναι κάτι περισσότερο από ένα μουσικό αριστούργημα. Είναι μια εγκάρδια αφιέρωση σε μια φιγούρα που έκανε την πιο αξιοσημείωτη επιστροφή στην ιστορία, όπως δήλωσε ευθαρσώς ο Lil Nas X με κεφαλαία γράμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «J Christ» σηματοδοτεί το πρώτο σινγκλ του Lil Nas X από τις κυκλοφορίες του το 2022, “Late to da Party” με τους YoungBoy Never Broke Again και “Star Walkin”. Η προσμονή εκτοξεύεται στα ύψη, ειδικά με την αποκάλυψη της μοναδικής τέχνης που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον ράπερ ντυμένο Ιησού Χριστό σε έναν σταυρό – μια εικαστική γιορτή που υπόσχεται μια συγχώνευση καλλιτεχνίας και τολμηρής αφήγησης.

Σε περίπτωση που το χάσατε, το 2023 ήταν μια μνημειώδης χρονιά για τον Lil Nas X και το ντοκιμαντέρ του, «Lil Nas X: Long Live Montero», έκανε πάταγο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Τα συναρπαστικά νέα δεν τελειώνουν εκεί! Tο Σάββατο 27 Ιανουαρίου, στις 8 μ.μ. Eastern, το ντοκιμαντέρ πρόκειται να προβληθεί στο HBO, παρέχοντας μια εσωτερική ματιά στην παγκόσμια περιοδεία πίσω από το ντεμπούτο άλμπουμ του καλλιτέχνη, “Montero”. Θα είναι επίσης διαθέσιμο για ροή στο Max.