O J.I.D ερμήνευσε τη viral επιτυχία του TikTok «Surround Sound» στην εκπομπή του Jimmy Fallon

Ο ράπερ της Ατλάντα J.I.D εμφανίστηκε πρόσφατα στην αμερικανική τηλεόραση για να ερμηνεύσει την viral επιτυχία του TikTok “Surround Sound”.

Ερμήνευσε το κομμάτι σόλο στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon αυτή την εβδομάδα (8 Ιανουαρίου), αν και στο αρχικό κομμάτι του κομματιού συμμετείχαν oι 21 Savage και Baby Tate, δεν ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή.

Το «Surround Sound» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο άλμπουμ του J.I.D το 2022 «The Forever Story», αλλά κέρδισε μια εντελώς νέα δυναμική μετά την τάση του TikTok «Ceiling Challenge» στα τέλη του 2023.

Στο «Ceiling Challenge» στην εφαρμογή του TikTok οι άνθρωποι συνδέουν τα τηλέφωνά τους στην οροφή και εκτελούν ένα συγκεκριμένο χορό ακριβώς κάτω από τη κάμερα, στο σύνολο έχουν δημιουργηθεί πάνω από 57.000 βίντεο να έχουν αναρτηθεί μέχρι στιγμής.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο J.I.D και η Νοτιοκορεάτικη ομάδα κοριτσιών NewJeans συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα remix του διαφημιστικού σινγκλ του τελευταίου «Zero». Η νέα μίξη περιείχε τροποποιήσεις στο instrumental και έναν νέο στίχο από τον ράπερ.

«I never ever ever want for us to be apart / That’s a fear, puppeteer, pulling strings to my heart / Very serious, severely sittin’ here inside the dark / ‘Cause whenever you depart or disappear, I feel (Heart» τραγουδά ο J.I.D.

Αυτό το κομμάτι ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του «Be Who You Are (Real Magic)», που γράφτηκε από τον βραβευμένο με Grammy Αμερικανό τραγουδοποιό Jon Batiste και στο οποίο συμμετείχαν και οι NewJeans και οι J.I.D, μαζί με τους Cat Burns και Camilo.