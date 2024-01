Το «One Thing at a Time» του Morgan Wallen επιστρέφει στο Νο. 1 του Billboard 200 για 17η εβδομάδα

Το One Thing at a Time του Morgan Wallen φτάνει ξανά στο Νο. 1 του τσαρτ άλμπουμ του Billboard 200 (με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου), σημειώνοντας 2-1 και συγκεντρώνοντας την 17η μη συνεχόμενη και συνολική εβδομάδα στην κορυφή της λίστας. Κέρδισε 61.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιανουαρίου (μείωση 4%), σύμφωνα με το Luminate.

Το «One Thing at a Time» συνεχίζει να έχει τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 μεταξύ όλων των άλμπουμ από τότε που το 21 της Adele σημείωσε 24 μη συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή της βαθμολογίας το 2011-12. Το One Thing at a Time έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του chart με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2023 και πέρασε τις πρώτες 12 εβδομάδες στο Νο. 1 έως τις αρχές Ιουνίου.

Έπειτα, κατέλαβε άλλες τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή της λίστας στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου και κατέλαβε τη 16η εβδομάδα στο τσαρτ της 14ης Οκτωβρίου. Στις 45 εβδομάδες του άλμπουμ στη λίστα, δεν έπεσε ποτέ κάτω από το Νο. 6. Το One Thing at a Time τελείωσε το 2023 ως το Νο. 1 άλμπουμ του Billboard 200 στο τέλος της χρονιάς και το κορυφαίο άλμπουμ των Luminate για το τέλος της χρονιάς.

Το Billboard Chart 200 κατατάσσει τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της εβδομάδας στις Η.Π.Α. με βάση την πολυμετρική κατανάλωση όπως μετράται σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, που συγκεντρώθηκαν από τη Luminate.

Οι μονάδες περιλαμβάνουν πωλήσεις άλμπουμ, ισοδύναμα άλμπουμ κομματιών (TEA) και ισοδύναμα άλμπουμ ροής (SEA). Κάθε ενότητα ισούται με μια πώληση άλμπουμ ή 10 μεμονωμένα κομμάτια που πωλούνται από ένα άλμπουμ ή 3.750 με υποστήριξη διαφημίσεων ή 1.250 επίσημες ροές ήχου και βίντεο επί πληρωμή επί πληρωμή/συνδρομή που δημιουργούνται από τραγούδια από ένα άλμπουμ.

Το νέο γράφημα με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2024 θα δημοσιευτεί πλήρως στον ιστότοπο του Billboard στις 17 Ιανουαρίου (μία μέρα αργότερα από το συνηθισμένο λόγω των διακοπών του Martin Luther King Jr. στις ΗΠΑ στις 15 Ιανουαρίου). Για όλα τα νέα τσαρτ, ακολουθήστε τα @billboard και @billboardcharts τόσο στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, όσο και στο Instagram.

Από τις 61.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ του One Thing at a Time που κέρδισαν την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιανουαρίου, οι μονάδες SEA αποτελούνται από 58.000 (μείωση 3%, που αντιστοιχεί σε 79,81 εκατομμύρια επίσημες ροές κατ’ απαίτηση των τραγουδιών του σετ), οι πωλήσεις άλμπουμ είναι 2.000% (κάτω ) και οι μονάδες ΤΕΑ αποτελούνται από 1.000 (μείωση 25%).

Το σύνολο των 61.000 μονάδων του One Thing at a Time είναι το μικρότερο που έχει δει το εβδομαδιαίο Νο. 1 άλμπουμ από το chart με ημερομηνία 7 Μαΐου 2022.