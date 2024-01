Η Selena Gomez θα υποδυθεί την Linda Ronstadt στη βιογραφική της ταινία

Η Selena Gomez πρόκειται να υποδυθεί την τραγουδίστρια Linda Ronstadt σε μια προσεχή βιογραφική ταινία, όπως ανακοίνωσε το Variety και το Rolling Stone. Η Ronstadt επιβεβαίωσε την είδηση ​​κοινοποιώντας και τις δύο αναφορές στο Facebook. Ο μάνατζερ της Ronstadt, John Boylan, πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή μαζί με τον James Keach, ο οποίος ήταν παραγωγός του ντοκιμαντέρ του 2019 Linda Ronstadt: The Sound of My Voice και σκηνοθέτησε το Linda and the Mockingbirds του 2020. Αυτή τη στιγμή η βιογραφική ταινία βρίσκεται σε προπαραγωγή.

Η Gomez, όπως και η Ronstadt, είναι και οι δυο Αμερικανίδες τραγουδίστριες, μεξικάνικης καταγωγής. Έχει αναγνωριστεί και ως ηθοποιός, ιδιαίτερα για τον ρόλο της στη σειρά Hulu Only Murders in the Building, κερδίζοντας σήμερα μια υποψηφιότητα στα Screen Actors Guild Awards 2024.

Η Ronstadt αποσύρθηκε από τις εμφανίσεις πριν από πάνω από μια δεκαετία αφού διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον. Το 2014, εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame ως σόλο καλλιτέχνης από τον Glenn Frey των Eagles.

Νωρίτερα φέτος, η Selena Gomez μοιράστηκε ότι σκέφτεται να σταματήσει τη μουσική για να επιστρέψει στην υποκριτική με πλήρη απασχόληση. Η Gomez εξήγησε: «Άρχισα να διασκεδάζω πολύ με τη μουσική και μετά η περιοδεία ήταν πραγματικά διασκεδαστική. Αλλά έκανα την τηλεοπτική μου εκπομπή την ίδια στιγμή [Wizards Of Waverly Place] και το βρήκα πολύ διασκεδαστικό, έτσι απλά συνέχισα, αλλά όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο…θα ήθελα να βρω κάτι διαφορετικό» (μέσω Deadline).

«Ήθελα να γίνω ηθοποιός, ποτέ δεν είχα σκοπό να γίνω τραγουδίστρια πλήρους απασχόλησης, αλλά προφανώς αυτό το χόμπι μετατράπηκε σε κάτι άλλο», είπε η Gomez. «Δεν νομίζω ότι είμαι η καλύτερη τραγουδίστριά, αλλά ξέρω πώς να λέω ιστορίες και μου αρέσει που μπορώ να κάνω τραγούδια».