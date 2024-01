Η Ariana Grande κυκλοφόρησε το νέο της single «Yes, And?»

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, η ποπ σταρ επέστρεψε με το περίεργο και αστραφτερό νέο της single «Yes, And?» Το τραγούδι χρησιμεύει ως η πρώτη γεύση του επερχόμενου έβδομου άλμπουμ του Grande.

Εμπνευσμένο από την παραγωγή dance-pop στα τέλη της δεκαετίας του ’80, το πιασάρικο κομμάτι γίνεται ακόμα καλύτερο από την ακλόνητη εμπιστοσύνη και την άνεση της Grande στο δικό της δέρμα. Το συνολικό μήνυμα είναι δυνατό και ξεκάθαρο: έχει δει τα σχόλια και δεν δέχεται τίποτα από κανέναν.

«Έχω τελειώσει με το να νοιάζομαι τι σκέφτεσαι, όχι δεν θα κρυφτώ κάτω από τις δικές σου προβολές ούτε θα αλλάξω την πιο αυθεντική ζωή μου», τραγουδάει με απαλό και σιροπιαστό γλυκό τόνο, προκαλώντας μια ενέργεια «σκοτώστε τους με καλοσύνη».

Και αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός ενδιάμεσου προφορικού λόγου, η Ari δηλώνει ακόμη: «Η ενέργειά σου είναι δική σου και η δική μου είναι δική μου… μην σχολιάζεις το σώμα μου, μην απαντάς».

Και ενώ το μήνυμά της είναι σταθερό, η αισιόδοξη και ρετρό παραγωγή συμβάλει στη χαλαρή, ανέμελη στάση της Grande. Γραμμένο με παραγωγή της Ariana μαζί με τον Max Martin και τον Ilya Salmanzadeh, και ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη, το νέο τραγούδι είναι πρωταρχικό και υπάρχουν ακόμη και στοιχεία που θυμίζουν το “Vogue” της Madonna, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα πείραγμα για τον συνολικό ήχο του άλμπουμ.

Την Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου, η Grande κυκλοφόρησε ένα teaser κλιπ για την οπτική του τραγουδιού. Άνοιξε με ένα χέρι που κρατούσε μια κόκκινη κάρτα που έγραφε «AG7». Η άλλη πλευρά της κάρτας έγραφε: «“Your presence has been exclusively requested».

Στη συνέχεια, το κλιπ κόβεται σε διάφορες φωνές λέγοντας πράγματα όπως: «You know, I think I liked her better when her ponytail was a few centimeters higher». «I mean, who cares if she’s happy? I don’t want happy. I want Ari.» και «Well, I read it on the Internet, so it must be true!».

Το «Yes, And?» είναι μια άμεση απάντηση σε τέτοιες κριτικές. Και με τον τυπικό τρόπο της Ariana, κλίνει σε ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά της σημεία: το να είναι τόσο γλυκιά.