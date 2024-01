Οι Coldplay σκοράρουν την 5η τους συμμετοχή στο Club Billion Views του YouTube με το «Yellow»

Το «Yellow» των Coldplay έγινε το τελευταίο μουσικό βίντεο του συγκροτήματος που έγινε μέλος του Billion Views Club.

Η αγαπημένη τους πρωτοποριακή επιτυχία του 2000 — με την οποία άνοιξαν την εμφάνιση τους στο Super Bowl Halftime Show το 2016 — είναι το πέμπτο μουσικό βίντεο του συγκροτήματος που συγκέντρωσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Τα άλλα κλιπ τους στο Billion Views Club περιλαμβάνουν τα “Paradise”, “Adventure of a Lifetime”, “The Scientist” και το “Hymn for the Weekend” με τη βοήθεια της Beyoncé.

Ενώ μερικά από τα άλλα μουσικά βίντεο της μπάντας είναι αρκετά μεγαλοπρεπείς, το «Yellow» ξεχωρίζει. Το βίντεο αποτελείται από ένα συνεχές πλάνο χωρίς περικοπές, μια έντονη διαφορά από το CGI και πολλαπλά σύνολα των μεταγενέστερων μουσικών βίντεο της μπάντας.

Το «Yellow» ήταν το βασικό σινγκλ της Stateside για τους Parachutes, το ορόσημο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος που κέρδισε Grammy (βραβεύτηκε με το καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής στο σόου των βραβείων του 2002). Στο Billboard Hot 100, το «Yellow» ανέβηκε στο Νο. 48, ενώ το Parachutes έφτασε στο Νο. 51. Προφανώς, οι rockers έχουν μεγαλώσει τρομερά από αυτές τις ταπεινές αρχές. Αυτή τη στιγμή το συγκρότημα μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα ζευγάρι Hot 100 κορυφαίων τσαρτ – το “Viva La Vida” του 2008 και το “My Universe” του 2021 (με BTS) – από 24 ολόκληρες καριέρας. Στο Billboard 200, το συγκρότημα έχει σημειώσει τέσσερα Νο. 1 άλμπουμ από 14 συμμετοχές σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων πολλών εβδομάδων Viva La Vida ή Death and All His Friends (2008, δύο εβδομάδες), X&Y (2005, τρεις εβδομάδες) και Ghost Stories (2014, δύο εβδομάδες).

Εκτός από τη νέα του είσοδο στο Billion Views Club, το συγκρότημα είδε επίσης δύο από τα κομμάτια του καταλόγου του να μπαίνουν στο chart του YouTube για τα κορυφαία τραγούδια στις ΗΠΑ. Τα τραγούδια “Viva La Vida” (Νο. 3) και τα “Clocks” (Νο. 37) έφτασαν στις κορυφαίες 40 της κατάταξης.

Πέρυσι, οι Coldplay συνέχισαν την παγκόσμια περιοδεία Music of the Spheres World Tour, η οποία τους χάρισε το βραβείο για τις περιοδείες τους στα Billboard Music Awards 2023. Σύμφωνα με το Billboard Boxscore, το Music of the Spheres World Tour ήταν η μεγαλύτερη ροκ περιοδεία του 2023 και η δεύτερη μεγαλύτερη περιοδεία σε όλα τα είδη. Από την έναρξη της το 2022, η περιοδεία έχει κερδίσει 664,5 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε 6,7 εκατομμύρια εισιτήρια. Το τελευταίο ταξίδι του συγκροτήματος υποστηρίζει το Music of the Spheres, το LP του 2021, το οποίο ανέβηκε στο Νο. 4 του Billboard 200 και κέρδισε ένα νεύμα Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς.