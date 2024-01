Η Jennifer Lopez κυκλοφορεί το νέο single «Can’t Get Enough»

Η Jennifer Lopez κυκλοφόρησε το πρώτο single από το επερχόμενο ένατο άλμπουμ της, This Is Me… Now (16 Φεβρουαρίου), την Τετάρτη (10 Ιανουαρίου). Το «Can’t Get Enough» συνοδεύτηκε από ένα κινηματογραφικό βίντεο με θέμα τον γάμο σε σκηνοθεσία Dave Meyers, το οποίο φαίνεται να κάνει κλειστές αναφορές στην ερωτική ζωή της τραγουδίστριας.

“I’m still in love with you/ You know I can’t get enough/ I love that/ You know I can’t get enough/ You love that’’ τραγουδά η Lopez με μια αναπνευστική φωνή πάνω από την παραλιακή διασκευή του τραγουδιού που συνέγραψε η σταρ του Shotgun Wedding και η παραγωγή του στο στούντιο στο σπίτι της στο Λος Άντζελες μαζί με τους Rogét Chahayed (Doja Cat), HitBoy (Drake) και Jeff “Gitty” Gitelman ( H.E.R); Η πρόσθετη σύνθεση/παραγωγή στο κομμάτι προέρχεται από τους Angel Lopez (Jack Harlow), Drew Love (G-Eazy, The Chainsmokers), INK (Beyonce) και Prince Chrishan (Meek Mill, Chris Brown).

Το πολυτελές βίντεο ξεκινάει με τη Lopez με ένα τολμηρό νυφικό που κλείνει την κοιλιά και τους μηρούς που υπόσχεται «μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει» στον αγαπημένο της σε έναν πλούσιο, βροχερό γάμο ως δύσπιστη. «Σου είπα ότι δεν μπορούσε να είναι μόνη της».

Αφού ο γαμπρός βγάλει το πέπλο της JLo, η τραγουδίστρια μπαίνει στο τραγούδι, χορεύοντας μπροστά από ένα τεράστιο σιντριβάνι μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο, κουνώντας την ανθοδέσμη της στον αέρα καθώς τραγουδάει, «I feel like startin’ Somethin’/ You got my engine running». Το ευτυχισμένο ζευγάρι πετάγεται με ένα κλασικό λευκό κάμπριο, με τη Λόπεζ να εμφανίζεται με ένα νέο άσπρο φόρεμα για τον πρώτο χορό. «Αυτός ο τύπος δεν έχει καμία ευκαιρία», λέει ένας άλλος παρευρισκόμενος στη δεξίωση.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι επιδεικνύει τις χορευτικές του κινήσεις καθώς ο γαμπρός μεταμορφώνεται σε μια σειρά διαφορετικών ανδρών με έναν θεατή να χλευάζει, «η τρίτη φορά είναι γοητεία», σε μια φαινομενική αναφορά στους τέσσερις γάμους της Lopez. «Μην το πιάσεις, είναι καταραμένο», λέει ένας από τους καλεσμένους καθώς η Lopez πετάει την ανθοδέσμη της.

Δημιουργήστε ένα περίτεχνο ομαδικό χορευτικό νούμερο ανάμεσα σε μια βροχή από πέταλα λουλουδιών καθώς η κάμερα μεγεθύνει τη Lopez να χορεύει με τους γαμπρούς της. Το απόσπασμα τελειώνει με μια απερίγραπτη JLo να κοιτάζει έξω καθώς οι αόρατοι άνδρες παραπονιούνται για την αμυντικότητά της και τη «συνεχή κριτική της».

Το βίντεο είναι μια ιστορία των Meyers, Lopez και Chris Shafer — θα είναι μέρος του επερχόμενου This Is Me… Now: A Love Story, a Prime Video special που θα κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Φεβρουαρίου που περιγράφεται ως «μια αφηγηματική, κινηματογραφική μουσική οδύσσεια, βουτηγμένο στην αφήγηση και τη μυθολογία, το χιούμορ και τη θεραπεία». Το special γράφτηκε από κοινού από τη Lopez και τον σύζυγό της Affleck μαζί με τον Matt Walton.

Το This Is Me… Now, το πρώτο άλμπουμ της Lopez εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία. Η συνέχεια του 2014 Α.Κ.Α. θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις κατά παραγγελία και περιορισμένης έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυτελούς CD με ένα φυλλάδιο 40 σελίδων με αποκλειστικές φωτογραφίες, στάνταρ βινύλιο στο αγαπημένο πράσινο χρώμα της Lopez και οκτώ επιπλέον αποκλειστικές διαμορφώσεις βινυλίου με ποικιλία εξωφύλλων και χρωμάτων βινυλίου. Οι θαυμαστές μπορούν επίσης να παραγγείλουν ένα υπογεγραμμένο βινύλιο με σμαραγδένιο δίσκο και αποκλειστικό εξώφυλλο.