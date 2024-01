To «Bubalu» του Fied και Rema φτάνει στο Νο.1 του Latin Airplay Chart

Ο Νιγηριανός ράπερ-τραγουδιστής-τραγουδοποιός των Afrobeats Rema κερδίζει το πρώτο του Νο. 1 στο τσαρτ Latin Airplay του Billboard με τη συνεργασία του με τον Feid «Bubalu», η οποία ανεβαίνει από το Νο. 2 και οδηγεί στη λίστα με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου. Το single είναι επίσης η πρώτη εμφάνιση του Rema στα chart.

Το ισπανικό «Bubalu», στο οποίο o Rema τραγουδά επίσης στα Ισπανικά για πρώτη φορά, είναι το τέταρτο κομμάτι από το Mor No Le Temas a La Oscuridad του Feid, το οποίο ανέβηκε στο Νο. 4 στα Top Latin Albums τον Οκτώβριο. Το τραγούδι έγινε επίσης η πρώτη είσοδος του Rema σε ένα τσαρτ Billboard Latin όταν έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 39 επίσης τον Οκτώβριο στο πολυμετρικό τσαρτ Hot Latin Songs, φτάνοντας αργότερα στο Νο. 28 (λίστα με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου).

Το «Bubalu» με διαπερατό Afrobeats οδηγεί στη συνολική κατάταξη Latin Airplay με αύξηση 14% στις εμφανίσεις κοινού, στα 10,8 εκατομμύρια, που κερδήθηκαν στις ΗΠΑ κατά την περίοδο 29 Δεκεμβρίου-Ιαν. 4 εβδομάδα παρακολούθησης, σύμφωνα με το Luminate.

Με το «Bubalu» ο Feid ανεβάζει την καριέρα του στα πέντε Νο. 1 στο Latin Airplay.

Δείτε παρακάτω: Κορυφή, Τίτλος, Καλλιτέχνης, Εβδομάδα στο Νο. 1:

Aug. 29, 2020, “Porfa,” with J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech & Justin Quiles, one

March 4, 2023, “Hey Mor,” Ozuna featuring Feid, one

April 15, 2023, “Yandel 150,” with Yandel, four

Aug. 19, 2023, “Niña Bonita,’ with Sean Paul, one

Jan. 13, 2024, “Bubalu,” with Rema

Στο Latin Rhythm Airplay, το «Bubalu» επαναλαμβάνεται στο Νο. 1 υψηλό του για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα με τις διακρίσεις του Greatest Gainer. Επιπλέον, το σινγκλ σημειώνει πρόοδο στα Hot Latin Songs, με άλμα 28-25. Το γράφημα συνδυάζει το airplay, τη ροή ροής και τις ψηφιακές πωλήσεις.

Το «Bubalu» συντέθηκε από τους Feid, Rema και Andrés David Restrepo και την παραγωγή του Sky Rompierndo.