O The Weeknd ανακοινώνει το τελευταίο του άλμπουμ σε τριλογία ακολουθώντας το «After Hours» και το «Dawn FM»

Ο The Weeknd συγκέντρωσε τα τρία πρώτα του mixtape σε ένα άλμπουμ συλλογής Trilogy το 2012 και 12 χρόνια αργότερα, ετοιμάζεται να κλείσει το τρέχον κεφάλαιο της καριέρας του με μια ακόμη τριλογία.

Την Κυριακή (7 Ιανουαρίου), δημοσίευσε τα εξώφυλλα του άλμπουμ από το άλμπουμ του 2020 After Hours και το Dawn FM του 2022 — το τελευταίο του οποίου γιόρτασε τη δεύτερη επέτειό του την Κυριακή — και μια τρίτη, μαύρη διαφάνεια με ένα λευκό ερωτηματικό στη μέση και μια προειδοποιητική ετικέτα γονικής συμβουλευτικής. «3», έγραψε στη λεζάντα.

Ο Καναδός σούπερ σταρ (πραγματικό όνομα Abel Tesfaye) είπε στη συνέντευξή του τον Μάιο του 2023 στο περιοδικό W ότι το επόμενο στούντιο άλμπουμ του θα είναι το τελευταίο του ως The Weeknd.

«Φτάνω σε ένα μέρος και μια στιγμή όπου ετοιμάζομαι να κλείσω το κεφάλαιο του Weeknd. Θα συνεχίσω να κάνω μουσική, ίσως ως Abel, ίσως ως The Weeknd. Αλλά εξακολουθώ να θέλω να σκοτώσω το The Weeknd. Και θα το κάνω. Τελικά. Σίγουρα προσπαθώ να ρίξω αυτό το δέρμα και να ξαναγεννηθώ», είχε πει τότε. «Το άλμπουμ που δουλεύω τώρα είναι πιθανότατα η τελευταία μου παρέα ως The Weeknd. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Ως The Weeknd, έχω πει ό,τι μπορώ να πω».

Είναι ποιητικό να τελειώνει η θητεία του ως The Weeknd με τον ίδιο τρόπο που το ξεκίνησε: Το 2011, κυκλοφόρησε τρία mixtapes – House of Balloons, Thursday και Echoes of Silence – που τελικά έγιναν remaster και επανασυσκευάστηκαν στο άλμπουμ της συλλογής του Trilogy, το οποίο η Republic Records και η δισκογραφική του XO κυκλοφόρησε το επόμενο έτος.

Το 2021, το The Weeknd κυκλοφόρησε τα αυθεντικά mixtapes στις υπηρεσίες ροής στις αντίστοιχες 10χρονες επετείους τους, αφού τα δείγματα είχαν τελικά εκκαθαριστεί, συμπεριλαμβανομένου του “Master of None” του Beach House στο “The Party & The After Party”, Siouxsie and the Banshees Το “Happy House” στο “House of Balloons / Glass Table Girls” και το “Rock the Boat” της Aaliyah στο “What You Need.