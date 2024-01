Το «Saltburn» στέλνει τη Sophie Ellis-Bextor στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου

Πάνω από δύο δεκαετίες αφότου η Sophie Ellis-Bextor κυκλοφόρησε το “Murder On The Dancefloor”, το ποπ «τέρας» επιστρέφει στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου – χάρη στη ταινία Saltburn.

Η μελωδία ανεβαίνει στο Νο. 8 στο Επίσημο Single Chart του Ηνωμένου Βασιλείου, που δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου, για πρώτη φορά στην πρώτη βαθμίδα για περισσότερα από 22 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του επταήμερου κύκλου γραφημάτων, το “Murder” συγκέντρωσε περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια ροές για την καλύτερη εβδομάδα ροής που έγινε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνει η Official Charts Company.

Το “Murder On The Dancefloor” (μέσω του Polydor) συγχρονίζεται με μια εξέχουσα σκηνή στο Saltburn του Emerald Fennell, μια σκοτεινή κωμωδία που έχει κυκλοφορήσει στο Amazon Prime Video.

Το “Murder” είναι μία από τις έξι σόλο επιτυχίες της Ellis-Bextor στις 10 κορυφαίες επιτυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου, που κορυφώθηκε στο Νο. 2 το 2001. Η κόρη ενός δημοφιλούς τηλεοπτικού αστέρα Janet Ellis και του σκηνοθέτη και παραγωγού Robin Bextor, η ανακάλυψη της Ellis-Bextor ήρθε με το κλαμπ του Spiller το 2000 έκοψε το “Groovejet (If This Ain’t Love),” στο οποίο ήταν η απίστευτη τραγουδίστρια. Το κομμάτι έφτασε στο Νο. 1 του Επίσημου Τσαρτ. Η Ellis-Bextor έχει επίσης συγκεντρώσει πέντε κορυφαία άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ellis-Bextor δεν είναι η μόνη καλλιτέχνης που επωφελήθηκε από το Saltburn. Το single των Mason and Princess Superstar το 2006 “Perfect (Exceeder)” (μέσω Armada) μπαίνει ξανά στα 40 καλύτερα στο επίσημο chart για single για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, εμφανιζόμενος στο Νο. 40. Μετά την κυκλοφορία του, το single έφτασε στο Νο. 3.

Καθώς τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια σβήνονται από τα chart για άλλη μια χρονιά, μια σειρά από single ανεβαίνουν στον απολογισμό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «Stick Season» του Noah Kahan (Republic Records) ολοκληρώνει την πρώτη του ανάβαση κορυφής τη 14η εβδομάδα, κάνοντας θησαυροφυλάκιο 10-1.

Παράλληλα, το “Lovin On Me” του Jack Harlow σημειώνει ριμπάουντ 27-2 (άνοδος 27-2 μέσω του Atlantic). Το “Prada” (Ministry of Sound) των Casso, Raye και D-Block Europe αναπηδά με 73-3. Το “Greedy” (Ministry of Sound) της Tate McRae επιστρέφει με 37-4 και το “Cruel Summer” (EMI) του Taylor Swift σημειώνει άνοδο 96-5.