Το «Lovin on Me» του Jack Harlow ηγείται του Rhythmic Airplay Chart

Ο Jack Harlow φτάνει στο τέταρτο Νο. 1 του Billboard’s Rhythmic Airplay chart καθώς το “Lovin on Me” σκαρφαλώνει από τη δεύτερη θέση και οδηγεί στη λίστα με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου. Η πρόοδος του single έρχεται μετά από μια αύξηση 4% στα παιχνίδια που το έκαναν το τραγούδι με τη μεγαλύτερη αναπαραγωγή στους ρυθμικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς των ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Luminate.

Καθώς το «Lovin on Me» ανεβαίνει, διώχνει το «Agora Hills» της Doja Cat από την κορυφή μετά τη βασιλεία του τελευταίου δύο εβδομάδων. Με το νέο Νο. 1, ο Harlow κατακτά τον τέταρτο πρωταθλητή καριέρας του στο Rhythmic Airplay. Κυβέρνησε για πρώτη φορά με το “What’s Poppin”, με τους DaBaby, Tory Lanez και Lil Wayne, το οποίο πρωτοστάτησε για μία εβδομάδα το 2020, και επέστρεψε στην πρώτη θέση με τη συνεργασία Lil Nas X “Industry Baby” (τέσσερις εβδομάδες, 2021) και τη δική του «First Class» (εννέα εβδομάδες, 2022).

Παρά το γεγονός ότι το “Lovin on Me” κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου, το single έχει εξελιχθεί σε ένα ραδιόφωνο πολλαπλών μορφών μόλις την έβδομη εβδομάδα του τσαρτ. Εκτός από το στέμμα του Rhythmic Airplay, η επιτυχία του Harlow επαναλαμβάνεται στο Νο. 1 στο Rap Airplay chart για ένα δεύτερο καρέ και παίρνει το βραβείο Greatest Gainer της λίστας καθώς πρόσθεσε 8% στο κοινό την τελευταία εβδομάδα παρακολούθησης. Ομοίως, το κομμάτι καταγράφει μια δεύτερη εβδομάδα στο Νο. 6 της λίστας Pop Airplay, αν και ανέβηκε κατά 1% την εβδομάδα παρακολούθησης.

Αποδεικνύοντας την ταχεία άνοδό του στο ραδιοφωνικό σχήμα, το “Lovin on Me” είχε κερδίσει το βραβείο Greatest Gainer του Pop Airplay για τις προηγούμενες τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες.

Και πείτε το déjà vu – Το “Lovin on Me” έχει τρίτη θέση επανάληψης αυτή την εβδομάδα, παραμένοντας επίσης στο Νο. 8 του Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay chart για ένα δεύτερο καρέ.

Το κομμάτι σημείωσε ώθηση 8% στις εβδομαδιαίες αναπαραγωγές στο τελευταίο παράθυρο παρακολούθησης, κερδίζοντας το σήμα Greatest Gainer της λίστας για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα. Χάρη στην ισχυρή ραδιοφωνική απόδοση σε ρυθμικά, ποπ και R&B/hip-hop φορμά, το “Lovin on Me” βρίσκεται στο Νο. 5 του ραδιοφωνικού chart όλων των ειδών, έχοντας προσθέσει 3% περισσότερο κοινό για να φτάσει τα 51,8 εκατομμύρια την εβδομάδα που έληγε 28 Δεκεμβρίου.

Η ισχύς του ραδιοφώνου βοήθησε το “Lovin on Me” να αντιμετωπίσει την ετήσια καταιγίδα των εορταστικών τίτλων στο Billboard Hot 100. Η μελωδία κέρδισε μια εβδομάδα στο Νο. 1 πριν από δύο χριστουγεννιάτικους τίτλους – το “Rockin Around the Christmas Tree” της Brenda Lee και το “All” της Mariah Carey I Want for Christmas Is You” – μοιράστηκε τον θρόνο τις τελευταίες πέντε εβδομάδες στα charts.

Στο πιο πρόσφατο δημοσιευμένο chart, το “Lovin on Me” είναι το μόνο κομμάτι χωρίς διακοπές στο top 10, στο Νο. 9. Δεδομένης της αναμενόμενης υποχώρησης των εορταστικών τίτλων στη λίστα της επόμενης εβδομάδας, το τραγούδι είναι ο φυσικός πρωτοπόρος Ηγέτης του Hot 100 και πάλι, και καθώς πλησιάζει σε ακόμα περισσότερα ραδιοφωνικά στέμματα, το “Lovin on Me” θα πρέπει να είναι ένας αμφισβητίας στην κορυφή του κορυφαίου chart για αρκετές εβδομάδες.