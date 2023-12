Ο Finneas δηλώνει οτι το επόμενο άλμπουμ της Billie Eilish είναι «85% τελειωμένο»

Μην φοβάστε, θαυμαστές της Billie Eilish – η επόμενη δισκογραφική δουλειά της ποπ σταρ είναι κοντά στην ολοκλήρωση. Ο αδερφός της Eilish και παραγωγός Finneas μίλησε με τον κ. Porter σε μια συνέντευξη την Τρίτη (19 Δεκεμβρίου) και αποκάλυψε ότι το επόμενο άλμπουμ της αδερφής του έχει τελειώσει το 85%.

Ενώ το ποσοστό προσφέρει μια συγκεκριμένη ενημέρωση για τους θαυμαστές, ο Finneas σημείωσε ότι η διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ δεν ήταν εύκολη. «Δεν νομίζω ότι η Billie ήταν ιδιαίτερα σίγουρη για το πώς ένιωθε πραγματικά για τα πράγματα για τα οποία προσπαθούσαμε να γράψουμε», εξήγησε. «Το να φτιάξεις κάτι με το οποίο νιώθεις πραγματικά συνδεδεμένος – μπορεί πραγματικά να σε αποφύγει».

Ο Finneas, ο οποίος εργάζεται συχνά με την Eilish στη σύνθεση τραγουδιών, μοιράστηκε επιπλέον ότι η χαρτογράφηση του χρόνου μεταξύ του πολυάσχολου προγράμματος του για τη συγγραφή ήταν δύσκολη καθώς ερμήνευσε 88 συναυλίες σε ένα χρόνο: «Νομίζω ότι σκουρίστηκα λίγο. Και αυτό ήταν τρομακτικό. Ήταν αποθαρρυντικό να συνειδητοποιήσω ότι αν πάρω άδεια, η σύνθεση των τραγουδιών μου ατροφεί τους μυς. Έπρεπε να επανέλθω σε φόρμα».

Το τελευταίο άλμπουμ της Eilish, Happier Than Ever, έφτασε το 2021 — το σετ, το οποίο σηματοδότησε τη δεύτερη κυκλοφορία της, στέφθηκε το Billboard 200 για τρεις εβδομάδες και έχει αφιερώσει συνολικά 124 εβδομάδες σε όλα τα είδη. Από τότε, η Eilish και ο Finneas δούλεψαν μαζί στο “What Was I Made For?” ως μέρος του Barbie: The Album; το κομμάτι είναι διαθέσιμο για συνολικά έξι Grammy ενόψει των 66ων ετήσιων βραβείων Grammy, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών τραγουδιού και δίσκου της χρονιάς.