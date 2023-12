Timothée Chalamet αστειεύεται ότι ήταν «δύσκολο που ήταν παρών» στη συναυλία της Beyoncé με την Kylie Jenner

Ο Timothee Chalamet συλλογίστηκε μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία του 2023.

Ο ηθοποιός του Wonka κάθισε με τον Josh Horowitz του MTV αυτή την εβδομάδα, όπου ο οικοδεσπότης ρώτησε τον Chalamet ποια ήταν η καλύτερη συναυλιακή του εμπειρία για το 2023. Ο σταρ δυσκολεύτηκε να θυμηθεί αν είχε παρακολουθήσει μια συναυλία φέτος, προτού ο Χόροβιτς του υπενθυμίσει την «τεκμηριωμένη» παρουσία του στην αναγεννησιακή περιοδεία της Beyoncé στο Λος Άντζελες στις 4 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία έτυχε επίσης να είναι η πρώτη του δημόσια έξοδος με την Kylie Jenner, καθώς το δίδυμο εθεάθη να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

«Σωστά. «Ήταν υπέροχο», απάντησε ο Chalamet, πριν προσθέσει χαριτολογώντας: «Δύσκολο να είσαι παρών».

Ο σταρ του Call Me By Your Name σημείωσε επίσης ότι ήταν έκπληκτος που δεν ήξερε τόσα τραγούδια της Beyoncé όσα νόμιζε ότι ήξερε. «Δεν είμαι, όπως στο επίπεδο του BeyHive, αλλά νόμιζα ότι ήξερα πολύ περισσότερα [τραγούδια]. Αλλά υποθέτω ότι ξέρω μερικές από τις πιο βασικές επιτυχίες», είπε, προσθέτοντας ότι η Bey δεν ερμήνευσε το «Halo» και το «Single Ladies», που είναι δύο από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της. «Το «Halo» ήταν ένα υπέροχο και κυκλοθυμικό κομμάτι που άκουγα στα 12 μου και έβλεπα έξω από το παράθυρο του λεωφορείου», είπε ο Chalamet γελώντας.

Ο Chalamet και η Jenner είναι ρομαντικά δεμένοι από τον Απρίλιο. Η ιδρυτής της Kylie Cosmetics έβγαινε στο παρελθόν με τον Travis Scott, με τον οποίο μοιράζονται την κόρη Stormi και τον γιο Aire. Η υποψήφια για Όσκαρ ενώ είχε στο παρελθόν σχέση με τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ.