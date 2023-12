Drake και Morgan Wallen κυκλοφορούν το μουσικό βίντεο κλιπ του «You Broke My Heart»

Ο Drake και ο Morgan Wallen κλείνουν τη χρονιά με ένα από τα πιο απροσδόκητα crossover της μουσικής. Για το νέο του μουσικό βίντεο «You Broke My Heart», ο ράπερ του “Hotline Bling” στρατολόγησε τον σταρ της κάντρι για ένα καμέο στην εναρκτήρια σκηνή. Ενώ τρώγαμε μαζί σε ένα εστιατόριο, ο Wallen παραδέχεται στον Drake: «Δεν μου άρεσε. Νομίζω ότι μπορεί να ήταν το λάθος κορίτσι ούτως ή άλλως».

Πριν φύγουν από το τραπέζι τους, οι δύο φίλοι τραγουδούν «I’m kinda glad she gone» ο ένας στον άλλον, μετά το οποίο οι βασικοί πρωταγωνιστές του βίντεο – δύο γυναίκες στο τέλος ως Grace Matthews και Taylor Morris – αναλαμβάνουν τη σκυτάλη σε μια εκρηκτική υπαίθρια ακολουθία που δείχνει τους δύο καλλιτέχνες να ανατινάζονται ενώ απομακρύνονται.

Το «You Broke My Heart» κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου μήνα ως μέρος της εκτεταμένης deluxe έκδοσης “Scary Hours” του άλμπουμ του Drake For All the Dogs, η οποία περιλάμβανε επίσης τα κομμάτια “Evil Ways”, “Red Button”, “The Shoe Fits”, «Stories About My Brother» και «Wick Man». Το κομμάτι έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 11 του Billboard Hot 100, ενώ το άλμπουμ επανήλθε στη Νο. 1 θέση του στην κορυφή του Billboard 200.

Τόσο ο Drake όσο και ο Wallen κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια του 2023, και αμφότεροι ονομάστηκαν στην κατάταξη του Billboard των μεγαλύτερων ποπ σταρ της χρονιάς. Φτάνοντας στο Νο. 10, ο Καναδός καλλιτέχνης της hip-hop αναγνωρίστηκε για τα ατμοσφαιρικά του στατιστικά στο τέλος της χρονιάς – δύο Νο. 1 τραγούδια και δύο εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200, ενώ ο ντόπιος του Τενεσί σκόραρε Νο. 5 στη λίστα χάρη σε μεγάλο βαθμό στις 16 εβδομάδες του στην κορυφή του Hot 100 με το “Last Night”.