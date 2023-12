Η Kelly Clarkson ερμήνευσε το τραγούδι της Cher «DJ Play A Christmas Song» στο The Kelly Clarkson Show

Με λιγότερο από μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, η Kelly Clarkson ερμήνευσε ένα σουπερ εορταστικό κομμάτι, το “DJ Play a Christmas Song” της Cher στη εκπομπή Kellyoke της Τρίτης (19 Δεκεμβρίου).

Με τη συνοδεία της μπάντας της Y’all, η Clarkson γλίστρησε στην πίστα με ευκολία, χτυπώντας αβίαστα ψηλές νότες και πιπερώνοντας το χαρακτηριστικό της vibrato σε όλο το κομμάτι. «DJ, play a Christmas song/ I wanna be dancing all night long/ It’s cold outside, but it’s warm in here/ And that’s the only thing I want this year», τραγουδά στο ρεφρέν.

Η Cher κυκλοφόρησε το “DJ Play a Christmas Song” ως το βασικό σινγκλ από τα Χριστούγεννα, το πρώτο της άλμπουμ για τις διακοπές. Το “DJ Play a Christmas Song” έφτασε στην κορυφή του chart πωλήσεων Dance/Electronic Digital Song τον περασμένο μήνα – δίνοντας στη Cher κορυφαία θέση στο Billboard τις τελευταίες επτά δεκαετίες – ενώ το μητρικό του άλμπουμ, Christmas, έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του τσαρτ Top Holiday Albums του Billboard νωρίτερα αυτό το μήνα.

Μιλώντας με τον ET για το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, η Cher αποκάλυψε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που δημοσίευσε το δίσκο των διακοπών, αν και οι θαυμαστές την παρακαλούσαν να κάνει ένα. «Απλώς δεν ήθελα να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ με χριστουγεννιάτικο θέμα που θα έκανε τον κόσμο να νιώθει χαρούμενος κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ της Cher», εξήγησε.

Αναμένετε περισσότερες χριστουγεννιάτικες διασκευές από την Clarkson τις επόμενες ημέρες: Ξεκίνησε το talk show της Τρίτης με μοναδικές λήψεις από τα «Blue Christmas», «O Holy Night» του Elvis Presley και το δικό της χριστουγεννιάτικο κομμάτι «Wrapped in Red».