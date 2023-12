Οι Ryan Gosling και Mark Ronson ετοιμάζουν τη νέα χριστουγεννιάτικη έκδοση του «I’m Just Ken»

Η Barbie μπαινεί στο πνεύμα των γιορτών! Η επίσημη σελίδα της Barbie στο Instagram μοιράστηκε ένα teaser βίντεο τη Δευτέρα (18 Δεκεμβρίου), στο οποίο ο Ryan Gosling και ο Mark Ronson φαίνονται στο στούντιο με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο βάθος. Το δίδυμο παίζει με το soundboard, δουλεύοντας σε μια εορταστική εκδοχή της power μπαλάντας του Gosling από την ταινία της Barbie, “I’m Just Ken”.

Το “I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)” πρόκειται να φτάσει την Τετάρτη (20 Δεκεμβρίου).Δείτε το teaser post εδώ.

Ο Gosling, ο οποίος έπαιξε τον Κεν στη δημοφιλή ταινία, σημείωσε την πρώτη του επιτυχία στο Billboard Hot 100 με την αρχική έκδοση του “I’m Just Ken”, που μπήκε στο Νο. 87 κατά την κυκλοφορία του. Ενώ το “I’m Just Ken” ήταν η πρώτη συμμετοχή του Gosling στο Hot 100, δεν ήταν η πρώτη του συνολική εμφάνιση στο chart. Έχει μπει στο chart στο παρελθόν, με το «City of Stars» από την ταινία του 2016 La La Land. Η σόλο έκδοσή του πέρασε δύο εβδομάδες στο Νο. 1 του Jazz Digital Song Sales chart, ενώ μια έκδοση με συμπρωταγωνίστρια την Emma Stone έφτασε στο Νο. 8 στην κατάταξη του Hot 100’s Bubbling Under και στο Νο. 45 στις πωλήσεις ψηφιακών τραγουδιών.

Το “I’m Just Ken” παρήχθη από τον Ronson μαζί με τον συν-σεναριογράφο/συμπαραγωγό Andrew Wyatt και περιλαμβάνει κιθάρα από τον σταρ των Guns N’ Roses Slash.

Η Barbie, η οποία κέρδισε περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, είναι υποψήφια για πολλά βραβεία Χρυσής Σφαίρας στην επερχόμενη τελετή του 2024 τον Ιανουάριο. Η ταινία οδηγεί την ομάδα με εννέα νεύματα, συμπεριλαμβανομένων των τριών από τα έξι νεύματα για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, κινηματογραφική ταινία.