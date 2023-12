O Pharrell Williams κυκλοφορεί το νέο single «Airplane Tickets» σε συνεργασία με τους Swae Lee και Rauw Alejandro

Ο Pharrell Williams, ο καταξιωμένος παραγωγός και μουσικός, έχει ξεκινήσει ένα μουσικό ταξίδι στο πλευρό του Αμερικανού ράπερ Swae Lee και του Latin Urban hitmaker Rauw Alejandro. Το νέο τους σινγκλ, «Airplane Tickets», κυκλοφόρησε από τις 15 Δεκεμβρίου.

Οι δημιουργικές προσπάθειες του Pharrell ήταν αδιάκοπες, ειδικά από τότε που ανέλαβε το ρόλο του Creative Director στο Louis Vuitton Men τον Φεβρουάριο. Τα αποκαλυπτήρια του «Airplane Tickets» έγιναν κατά τη διάρκεια της ανδρικής επίδειξης μόδας του Louis Vuitton Pre-Fall 2024 στο Χονγκ Κονγκ στις 30 Νοεμβρίου, όπου ο Pharrell παρουσίασε τη μουσική του ικανότητα με τους Swae Lee και Rauw Alejandro.

Στο κομμάτι, ο Pharrell ζωγραφίζει μια ζωντανή εικόνα ανησυχίας και λαχτάρας, αποτυπώνοντας την ουσία μιας σύνδεσης που υπερβαίνει τα φυσικά όρια. Οι στίχοι αφηγούνται μια ιστορία αυθορμητισμού, κοινών περιπετειών και αμοιβαίας κατανόησης που αψηφά τους συμβατικούς κανόνες.

Το «Airplane Tickets» χρησιμεύει ως η τελευταία κλεφτή ματιά στο επερχόμενο άλμπουμ του Pharrell, “Phriends, Vol. 1», μετά την επιτυχία προηγούμενων κυκλοφοριών όπως το «Cash In Cash Out» με τους 21 Savage and Tyler, The Creator και «Down In Atlanta» με τον Travis Scott. Το τελευταίο σόλο άλμπουμ του Pharrell, “G I R L”, κοσμούσε τη μουσική σκηνή το 2014, με κορυφαίους στα charts όπως το “Happy”.

Ως παραγωγός, ο Pharrell συνεχίζει να χρησιμοποιεί το Midas του, συνεργαζόμενος με βαρέων βαρών καλλιτέχνες όπως οι Run The Jewels, Doja Cat, SZA, Snoh Aalegra, Kendrick Lamar, Pusha T, Kid Cudi και άλλοι. Το «Airplane Tickets» υπόσχεται να είναι μια ραγδαία προσθήκη στη λαμπρή δισκογραφία του Pharrell, συνδυάζοντας τους ρυθμούς της υπογραφής του με τα μοναδικά στυλ του Swae Lee και του Rauw Alejandro. Ετοιμαστείτε για μια μουσική περιπέτεια που ξεπερνά τα σύνορα και τα είδη, καθώς το “Airplane Tickets” πετάει στις καρδιές των ακροατών σε όλο τον κόσμο.