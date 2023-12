Η Lizzo εύχεται στους θαυμαστές της Merry «Binchmas» με μια στολή Grinch

Η Lizzo έκανε τις καρδιές των θαυμαστών της να διπλασιαστούν αυτή την εβδομάδα, όταν η τραγουδίστρια του “About Damn Time” μπήκε στο Instagram για να μοιραστεί την ετήσια φωτογράφισή της με θέμα τις διακοπές ενόψει των φετινών Χριστουγέννων.

Η ποπ σταρ διοχέτευσε το πνεύμα του The Grinch, βαμμένη με έντονο πράσινο χρώμα και μια ασορτί σγουρή περούκα, γούνινα γάντια, και ένα λευκό φόρεμα με στολίδια, «BINCHMAS», έγραψε σασιαστικά η 35χρονος στο σετ των εορταστικών της φωτογραφιών.

Σε άλλο σημείο της ροής της Lizzo στο Instagram, μοιράστηκε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της από το μακιγιάζ σε στυλ βίντεο «ετοίμασου μαζί μου». Το κλιπ περιείχε αρκετά νέα δημιουργικά σημεία πλοκής από το How the Grinch Stole Christmas, με τη Lizzo να λέει στους θεατές πώς κάποτε είχε ερωτευτεί ένα Who αλλά την κορόιδευαν για το χρώμα του δέρματός της και λόγω των «ρατσιστικών» παρατηρήσεων εμπνεύστηκε τρομοκρατούν την πόλη και κλέβουν χριστουγεννιάτικα δώρα από οικογένειες. «Αυτή η στολή του Grinch είναι το μόνο πράγμα που με σώζει από την κατάθλιψη rn», έγραψε στη λεζάντα ενός ξεχωριστού βίντεο που περιείχε το τελικό προϊόν.

Το κοστούμι της Lady Grinch της Lizzo είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά από εορταστικά φορέματα. Τα περασμένα Χριστούγεννα, ο νικητής των τεσσάρων Grammy ντύθηκε ζαχαροκάλαμο NSFW και αναφέρθηκε στη διάσημη γούνα με μια άλλη στολή εμπνευσμένη από τον Grinch.

Το 2021, έκανε ένα αφιέρωμα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που την εμφάνιζε με μια κόκκινη περούκα με χριστουγεννιάτικα στολίδια, στην οποία αναφερόταν ως η κυρία Grinch.