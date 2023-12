O Benny Blanco δημιούργησε μια καταπληκτική παραγωγή με τους Juice WRLD και Eminem

O Benny Blanco δημιούργησε μια συγκλονιστική νέα παραγωγή για το κομμάτι «Lace It» με στίχους από τους Juice WRLD και Eminem για τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Το τραγούδι περιλαμβάνει τον Juice WRLD (πραγματικό όνομα Jarad Anthony Higgins), ο οποίος πέθανε το 2019 λόγω υπερβολικής δόσης οξυκωδόνης και κωδεΐνης.

Το «Lace It» βλέπει τον ράπερ να ζητά επανειλημμένα να “το δαντέψει”: ” Roll it up, lace it, pop a few to chase it/I’m in my own Matrix, none of this shit makes sense”.

Το τραγούδι βλέπει επίσης τον θρυλικό Eminem να παραδίδει έναν συγκινητικό στίχο για τους δικούς του αγώνες με τον εθισμό. «You pop some ecstasy first, it gets progressively worse,” he raps, “Try your best to reverse, unsuccessfully flirtin’ with certain death».

Ο Eminem ολοκλήρωσε τον στίχο του φωνάζοντας αρκετούς μουσικούς που έχουν πεθάνει από τυχαία υπερβολική δόση: Shock G, Lil Peep, ODB (Ol’ Dirty Bastard), Gangsta Boo, Pimp C, Prince, Michael Jackson και τέλος ο ίδιος ο Jarad.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο μεταθανάτιο άλμπουμ των Juice WRLD ήταν στα σκαριά. Ο επικεφαλής της εταιρείας Friend και Grade A Productions, Lil Bibby, έγραψε: «Το άλμπουμ του Last Juice WRLD είναι στα σκαριά. Ας γιορτάσουμε τη ζωή του Juice. Όχι άλλο πένθος, θέλω όλοι όσοι αγαπούσε ο Juice όσο ήταν εδώ να βοηθήσουν να γιορτάσουν, ειδικά τους θαυμαστές του που αγαπούσε!».

Από τον θάνατο του Juice, έχουν κυκλοφορήσει δύο μεταθανάτια άλμπουμ: το «Legends Never Die» του 2020 και το «Fighting Demons» του 2021. Σε μια κριτική τεσσάρων αστέρων, το NME είπε για το τελευταίο: Το “Fighting Demons” δείχνει την άλλη πλευρά του Juice WRLD, η οποία δεν εξερευνήθηκε ποτέ αρκετά όσο ήταν ζωντανός, τόσο συγκεντρωμένοι ήταν οι θαυμαστές του στο αισιόδοξο, υψηλών οκτανίων Juice WRLD.

“Ο πρώην σταρ του εξωφύλλου του NME αυτοαποκαλούσε τον εαυτό του “codeine Cobain” και το “Fighting Demons” είναι απόδειξη ενός διακριτικού, πολύπλοκου καλλιτέχνη του οποίου η κληρονομιά είναι εκπληκτική στον πλούτο της.”