Η Dua Lipa παρευρέθηκε στο «Day Drinking» το βράδυ της Δευτέρας (11 Δεκεμβρίου) και ήπιε παρέα με τον Seth Meyers. Σύμφωνα με το θέμα του τελευταίου σινγκλ της τραγουδίστριας, «Houdini», ο Meyers ξεκίνησε με μια σειρά από ανάμεικτα ποτά με μαγικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός «Houtini», το οποίο αναμείγνυε βότκα, τεκίλα μπλάνκο, λευκό ρούμι και ένα σκληρό ρόφημα curaçao. Η προσθήκη λίγου χυμού λεμονιού άλλαξε «μαγικά» το χρώμα του ροφήματος, το οποίο ο Meyers ονόμασε «ένα άγριο μη εντυπωσιακό αποτέλεσμα». Από τα βλέμματα του συνοφρυώματος στο πρόσωπο της Dua, είχε επίσης μια άγρια ​​μη εντυπωσιακή γεύση. Τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν πολύ με ένα παρασκεύασμα με τσίχλα που ονομάζεται “Abracadabra”, με μπύρα με βούτυρο Χάρι Πότερ. Οι αηδίες έγιναν πιο μπερδεμένες όσο προχωρούσε, με τον Meyers να υποβάλλει τον τραγουδιστή σε ένα παιχνίδι που ονομάζεται «Pick a Card, Any Card», του οποίου οι κατηγορίες περιλάμβαναν αλκοόλ, κοινά μίξερ, και τα τρομακτικά «σκονισμένα παλιά μπουκάλια που θα έπινες αν έβρισκε στο σπίτι των παππούδων σου». Στο τελευταίο, μάθαμε ότι η Lipa πρόφερε το bourbon “borbon”, το οποίο χαροποίησε τον Meyers καθώς άρχισε να φτιάχνει το χειρότερο ποτό στον κόσμο, το οποίο αναμείγνυε borbon, σόδα, πράσινο χυμό και calvados. Απλώς έγινε χειρότερο από εκεί με ένα ποτό που αναμείγνυε τεκίλα, Red Bull, latte μπαχαρικών κολοκύθας και Campari, που ονομάστηκε «Second Wind», το οποίο το ζευγάρι είπε ότι μπορούσε να συνοψιστεί σε μια λέξη: «curdling». Σε έναν άλλο γύρο εμπνευσμένο από τον Houdini, ο Meyers και η Lipa έβαλαν μια σειρά από βολές και έπρεπε να τις κατεβάσουν για να μάθουν αν ήταν αλκοόλ ή νερό, με την τραγουδίστρια του “Levitating” να χτυπά το ποτό τρεις φορές στη σειρά πριν χτυπήσει αγκάουα. Τελικά, έφτασαν σε ένα παιχνίδι εμπνευσμένο από το σινγκλ της Dua “IDGAF”, στο οποίο ο Meyers έκανε μια ερώτηση στην Dua, στην οποία μπορούσε να απαντήσει “I don’t give a f-k” ή να πάρει μια βολή. Εκείνη χτύπησε πρώτη, ζητώντας από τον Meyers να κατατάξει τα τρία παιδιά του με τη σειρά από το λιγότερο στο πιο αγαπημένο: αυτό κατέληξε με ένα σουτ. Όταν ο Meyers ζήτησε από τη Dua να ονομάσει το πιο διάσημο πρόσωπο που έχει μπει στα DM της, εκείνη γέλασε και τράβηξε μια φωτογραφία. Ο Meyers δεν ήταν τόσο ήμερος όταν επρόκειτο για μια ερώτηση σχετικά με το ποιος από τους συν-παρουσιαστές του podcast του Strike Force Five του άρεσε λιγότερο, κοιτάζοντας την κάμερα και μιλώντας: «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να επιτραπεί στους Βρετανούς να έχουν talk shows », είπε, φαινομενικά μιλώντας για το Emmy Magnet και τον οικοδεσπότη του Last Week Tonight, John Oliver. «Βρήκαμε το revalsuh… τον Επαναστατικό Πόλεμο… Τζον Όλιβερ, πήγαινε πίσω στο σπίτι σου». «Ουάου, μισείς τους Βρετανούς!» είπε η Dua γελώντας. «Δεν μισώ τους Βρετανούς, απλά σε μισώ Τζον», είπε ο Mayers μπερδεμένος καθώς μια κάρτα προσφοράς για μια σειρά επερχόμενων κοινών stand-up περιοδειών Oliver/Meyers γέμισε την οθόνη. Αφού η Lipa εξέδωσε την αγαπημένη της αλβανική βρισιά, η τραγουδίστρια αρνήθηκε να ονομάσει έναν από τους «πολλούς ψεύτικους μπαμπάδες στον κόσμο», ενώ ο Meyers είπε με χαρά τι μισεί όταν είναι μπαμπάς («είναι τόσο χαζός.”) Όταν τα πράγματα έγιναν σοβαρά κοντά στο τέλος, η Dua πήρε το δρόμο της Lizzo και αρνήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην Oprah και την Beyoncé, αλλά ο οικοδεσπότης την έκανε να τραγουδήσει το “Happy Birthday” με την καλύτερη προφορά της Cockney. Στη συνέχεια καθώς ήταν στο μπαρ προσπάθησαν να ταιριάξουν ο ένας τις ψηλές νότες του άλλου και τελείωσαν με την παραδοσιακή προσευχή του μεθυσμένου: «είσαι ο καλύτερος φίλος μου».