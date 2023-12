Ο Fred Again και ο Baby Keem ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «leavemealone»

Ο Fred Again συνεργάστηκε με τον Baby Keem, ολοκληρώνοντας το 2023 με το νέο single «leavemealone».

Μετά το πρόσφατο single «ten» με τον Jozzy και τον ύμνο στα τέλη του καλοκαιριού «adore u» με τον Obongjayar, φτάνοντας στην υψηλότερη κατάταξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής (#4), ο «leavemealone» τον βλέπει να συνεργάζεται με τον Baby Keem για πρώτη φορά.

Ο Baby Keem απέκτησε φήμη ως ράπερ και παραγωγός τραγουδιών στα τέλη της δεκαετίας του 2010, συνεισφέροντας στο soundtrack της ταινίας Black Panther (2018) και δημιουργώντας κομμάτια για το άλμπουμ soundtrack του Schoolboy Q και της Beyonce, The Lion King: The Gift. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο mixtape του, «The Sound of Bad Habit», το 2018, πριν κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, «The Melodic Blue», το 2021 – ένα άλμπουμ που του έφερε το βραβευμένο με GRAMMY σινγκλ «Family Ties» με τον Kendrick Lamar.

Το 2023, ο Fred Again ξεκίνησε τη χρονιά συνεργαζόμενος με τον Skrillex και τον έμπειρο grime MC, Flowdan, στο single του Skrillex «Rumble» τον Ιανουάριο κατά την πρώτη του εμφάνιση στο Boiler Room το προηγούμενο καλοκαίρι.

Μετά από μια σειρά αναδυόμενων παραστάσεων στο Λονδίνο μαζί με τους Skrillex και Four Tet εκείνο τον μήνα, το τρίο γέμισε το εμβληματικό Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο – πάνω από 19.000 εισιτήρια πούλησαν σε λιγότερο από 10 λεπτά. Έπειτα, ήταν πρωτοσέλιδο το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Coachella, παίζοντας μπροστά σε πάνω από 125.000 κόσμο και περίπου 3 εκατομμύρια περισσότερους που παρακολούθησαν τη συναυλία τους στο YouTube. Ο Fred Again έκανε επίσης μια ειδική συναυλία στο Tiny Desk για το NPR τον περασμένο Απρίλιο.

Τον Ιούνιο, ο Fred έκανε την εμφάνισή του στο Glastonbury, προσελκύοντας ένα από τα μεγαλύτερα πλήθη στην ιστορία του Other Stage, πριν ξεπουλήσει 5 παραστάσεις στο Alexandra Palace στο Λονδίνο μόλις μια εβδομάδα πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε μια sold-out ευρωπαϊκή περιοδεία πριν κατευθυνθείτε στις ΗΠΑ για να παίξετε 3 sold-out παραστάσεις στο Forest Hills Stadium στη Νέα Υόρκη και άλλες 9 sold-out παραστάσεις στο Shrine Expo Hall στο Λος Άντζελες.