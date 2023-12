Η παγκόσμια βασιλεία του J Balvin συνεχίζεται με το «Amigos»

Ο ηγέτης της παγκόσμιας λάτιν μουσικής σκηνής, J Balvin, κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι με τίτλο «Amigos».

Το “Amigos” είναι μια σίγουρη επιτυχία reggaeton, χαρακτηριστικό αυτού που μας έχει συνηθίσει ο σούπερ σταρ. Το τραγούδι συνοδεύεται και από το επίσημο κινηματογραφικό βίντεο κλιπ.

Η πραγματικότητα είναι ότι το «Amigos» είναι μια επιστροφή σε αυτό που ο Balvin αποκαλεί «ρομαντικό reggaeton», τη μουσική που έκανε τους θαυμαστές του να τον ερωτευτούν εξαρχής. Λέει ότι όταν κυκλοφόρησε το φλογερό “Dientes” τον Σεπτέμβριο, το λατίνο urbano κομμάτι εμπνευσμένο από το κλαμπ της δεκαετίας του ’00 που παρεμβάλλει το “Yeah!” του Usher, οι θαυμαστές του περίμεναν reggaeton – τον ​​“πρωτότυπο ήχο” του, όπως το θέτει. Τώρα, τους έδωσε ακριβώς αυτό που θέλουν.

Ο Balvin τραγουδά «Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera. Yo, tuve que soltarte aunque eso me doliera» στο συναισθηματικό single, το οποίο μεταφράζεται στα αγγλικά σε «It was the fault of routine, that what we had was messed up. I had to let you go enough though it hurt».

Με το “Amigos”, ο J Balvin λέει ότι “επιστρέφει στις ρίζες του”. Θεματικά, έχει να κάνει με το πώς «η ρουτίνα μπορεί να σκοτώσει την αγάπη», λέει — ότι μερικές φορές μια σχέση μπορεί να γίνει περισσότερο σαν φιλία και «το πάθος έχει φύγει, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους».

«Αλλά το γεγονός είναι ότι μπορείτε επίσης να το αντιστρέψετε και να το κάνετε να λειτουργήσει ξανά», προσθέτει — και ελπίζει να αρέσει σε όλους. «Η μουσική δεν έχει φόρμουλα. Είναι η μόνη επιχείρηση που ρίχνεις το προϊόν πριν το δοκιμάσει κανείς. Οπότε είναι ρίσκο, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού».