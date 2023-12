Η Lana Del Rey διασκευάζει το κλασικό «Take Me Home Country Roads» του John Denver

Η Lana Del Rey μοιράστηκε μια μοναδική έκπληξη για το εξώφυλλο του standard John Denver «Take Me Home, Country Roads». Έκανε το τραγούδι με τον παραγωγό Zachary Dawes.

Αυτό το φθινόπωρο, η Del Rey έκανε περιοδεία στις ΗΠΑ με επίκεντρο το Νότο και τα Απαλάχια. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε στην πρωτεύουσα της Δυτικής Βιρτζίνια, Τσάρλεστον. Και, στο Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd «The Grants», η Del Rey τραγουδά δύο φορές, «Like «Rocky Mountain High», όπως τραγουδά ο John Denver». Η μουσικός πρόσφατα διασκεύασε ένα άλλο αμερικάνικο κλασικό, το “Unchained Melody”, ερμηνεύοντάς το στο Graceland για μια τηλεοπτική εορταστική εκπομπή.

Το 2024, η Del Rey θα μπορούσε να κερδίσει την πρώτη της νίκη για Grammy. Είναι έτοιμη για το Άλμπουμ της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία, την Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία και το Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής. Οι υποψηφιότητες είναι σε μεγάλο βαθμό για το «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» και το single «A&W».