Η Brenda Lee πέτυχε το τρίτο της νούμερο 1 στο chart των single με το «Rockin’ around the Christmas Tree»

Τα Χριστούγεννα γίνονται θαύματα; Ετσι φαίνεται. Μόλις πριν από λίγες ώρες, η 78χρονη τραγουδίστρια Brenda Lee πέτυχε το τρίτο νούμερο 1 της λίστας των σινγκλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εν λόγω τραγούδι είναι ξεκάθαρα η χριστουγεννιάτικη επιτυχία της, «Rockin’ around the Christmas Tree», που κυκλοφόρησε το 1958. Ναι, καλά διαβάσατε – το νούμερο 1 έφτασε 65 χρόνια αργότερα, καθιστώντας την τη «μεγαλύτερη» καλλιτέχνιδα που έφτασε στην κορυφή του το Billboard Hot 100.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Billboard, το τραγούδι κατέβηκε και μεταδόθηκε πάνω από 30% περισσότερο και στις τρεις παραμέτρους κατανάλωσης που συμβάλλουν στο Hot 100. Κατά την περίοδο παρακολούθησης, συγκέντρωσε 35 εκατομμύρια ροές, 20,7 εκατομμύρια σε ραδιοφωνικές μορφές (όποια μορφή ραδιοφώνου σημαίνει) και Πουλήθηκαν 3.000 αντίτυπα (θα θέλαμε να συναντήσουμε αυτούς που πληρώνουν για τραγούδια στα καταστήματα). Αυτό το επίτευγμα έρχεται στην 65η επέτειο της κυκλοφορίας, στέφοντας ένα ταξίδι που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια, όταν το τραγούδι επανήλθε τακτικά στα charts κατά τη διάρκεια των εορτών.

Ωστόσο, δεν είχε φτάσει ποτέ στο νούμερο 1, καθώς η Mariah κατείχε πάντα αυτή τη θέση (τουλάχιστον από το 2019). Φέτος, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή και τα στελέχη των δίσκων εργάστηκαν σκληρά για να φτάσουν στο ορόσημο. Ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο (η Brenda Lee που κάνει ένα βίντεο στα 78 της είναι από μόνο του αξιέπαινη), δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφοσιωμένες προσπάθειες για playlist. Τελικά, λειτούργησε: Η Brenda είναι στο νούμερο 1 και η Mariah στο νούμερο 2, τουλάχιστον στις ΗΠΑ (ενώ το “All I Want For Christmas” παραμένει το πιο πολυακουσμένο παγκοσμίως).

Η ιστορία του «Rockin’ Around The Christmas Tree» δεν διαφέρει τόσο από το κλασικό της Mariah: και οι δύο έγιναν νούμερο 1 πολλά χρόνια μετά την κυκλοφορία τους (φυσικά, η Brenda πολύ αργότερα), έγιναν τα δύο αγαπημένα κλασικά χριστουγεννιάτικα μαζί με το Wham! Last Christmas» και μερικά άλλα. Αυτές οι πληροφορίες εγείρουν ένα σημαντικό θέμα: οι άνθρωποι δεν θέλουν νέα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, προς μεγάλη απογοήτευση όσων προσπαθούν κάθε χρόνο.

Σκεφτείτε ότι όταν η Brenda Lee ηχογράφησε το τραγούδι, ήταν μόλις 13 ετών. Εκείνη την εποχή έπαιζε ήδη σε talent show και τηλεοπτικούς διαγωνισμούς, ξεκινώντας από μόλις 5 ετών. Μεταξύ των δεκαετιών του ’50 και του ’60, πούλησε πολλούς δίσκους και διεκδίκησε δύο φορές την πρώτη θέση στο αμερικανικό chart, με τα «I’m Sorry» και «I Want to Be Wanted». Και τώρα, σήμερα, έχει γίνει τρεις φορές.