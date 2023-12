Το “You’re Losing Me (From the Vault)” της Taylor Swift κάνει το ντεμπούτο του στο Billboard Hot 100

Μετά από μόλις δύο ημέρες παρακολούθησης, το “You’re Losing Me (From the Vault)” του Taylor Swift κάνει το ντεμπούτο του στο Νο. 46 του τελευταίου Billboard Hot 100 με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου.

Το τραγούδι συγκέντρωσε 8,7 εκατομμύρια επίσημες ροές και πούλησε 19.000 λήψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 29-30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Luminate. (Η τελευταία εβδομάδα παρακολούθησης του Hot 100 διήρκεσε 24-30 Νοεμβρίου.)

Το “You’re Losing Me (From the Vault)” κυκλοφορεί επίσης στο Νο. 1 του πίνακα πωλήσεων ψηφιακών τραγουδιών, και γίνεται ο 28ος ηγέτης της Swift με αύξηση του ρεκόρ.

Το κομμάτι κερδίζει τη Swift την 322η συμμετοχή της στην καριέρα της στο Hot 100, τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Drake’s 327. Το τραγούδι είναι επίσης η 54η είσοδος της Swift στο chart μόνο το 2023, επεκτείνοντας το ρεκόρ της για το μεγαλύτερο ρεκόρ που έγινε ποτέ σε ένα ημερολογιακό έτος μεταξύ σόλο καλλιτεχνών.

Η μόνη παράσταση με περισσότερα σε κάθε χρόνο είναι το Glee Cast, το οποίο συγκέντρωσε 80 συμμετοχές το 2010. Το “You’re Losing Me (From the Vault)” έφτασε στις υπηρεσίες ροής και για ευρεία πληρωμένη ψηφιακή λήψη στις 29 Νοεμβρίου, αφού το Spotify ανακοίνωσε τη Swift ως τον καλλιτέχνη με τις περισσότερες ροές στην πλατφόρμα το 2023.

Δημοσιεύτηκε η Swift στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την ημέρα, ” Εντάξει αυτό είναι εξωπραγματικό. Ήθελα απλώς να πω σε όποιον άκουσε τη μουσική μου φέτος, οπουδήποτε στον κόσμο, ευχαριστώ. Το να ανακηρυχθείς Παγκόσμιος Κορυφαίος Καλλιτέχνης του Spotify το 2023 είναι πραγματικά το καλύτερο δώρο γενεθλίων/διακοπών που θα μπορούσες να μου κάνεις.

Είχαμε σοβαρά την περισσότερη διασκέδαση φέτος εκεί έξω στην περιοδεία και τώρα αυτό. Είσαι σοβαρός. Προσπαθούσα λοιπόν να σκεφτώ έναν τρόπο για να σας ευχαριστήσω και πολλοί από εσάς μου ζητούσατε να βάλω το “You’re Losing Me (From the Vault)” σε streaming… οπότε ορίστε!

Μπορείτε επιτέλους να ακούσετε τώρα [kiss emoji]” το “You’re Losing Me (From the Vault)” που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο Swift’s Midnights (The Late Night Edition), μια έκδοση του άλμπουμ της του 2022 που ήταν διαθέσιμη στους θαυμαστές που παρακολούθησαν τη συναυλία της The Eras Tour στις 26 Μαΐου στο MetLife Stadium. Στη συνέχεια, το τραγούδι έγινε διαθέσιμο για αγορά εκείνο το βράδυ στο διαδικτυακό κατάστημα της Swift για 24 ώρες.