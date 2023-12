Η Ellie Goulding ανακοινώνει ένα οικείο ορχηστρικό σόου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου

Η Ellie Goulding ανακοίνωσε μια ορχηστρική παράσταση στο Royal Albert Hall του Λονδίνου με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα Συναυλιών.

Η πολυπλατινένια τραγουδίστρια θα αναλάβει το Royal Albert Hall με την ορχήστρα στις 11 Απριλίου 2024, για να εκτελέσει κλασικές αναδιατάξεις κομματιών από τον πίσω κατάλογό της, συμπεριλαμβανομένων περικοπών από το τελευταίο της άλμπουμ, “Higher Than Heaven”, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Τα εισιτήρια για την εκδήλωση θα διατίθενται από τις 8 Δεκεμβρίου στις 9 π.μ., μέσω του Live Nation.

Η Goulding αρχικά ανακοίνωσε το “Higher Than Heaven” αποκαλώντας το “την λιγότερο προσωπική” κυκλοφορία της ακόμα σε μια συνέντευξη. «Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό το άλμπουμ δεν προήλθε από προσωπικές εμπειρίες και ήταν τόσο ανακούφιση και πραγματικά αναζωογονητικό που δεν κάθομαι στο στούντιο και περνάω όλα τα πράγματα που μου συνέβησαν και με επηρέασαν», είπε.

«Είναι το λιγότερο προσωπικό άλμπουμ, αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ γιατί έπρεπε απλώς να εξερευνήσω άλλα πράγματα για τον εαυτό μου. Μου αρέσει πολύ να γράφω, απολαμβάνω πραγματικά να είμαι τραγουδίστρια».

Το «Higher Than Heaven» περιλαμβάνει τα single «Let It Die», η Julia Michaels συνυπογράφει το «Easy Lover» και τη συνεργασία της με τον Alok και τον Sigala, «All By Myself». Μετά την κυκλοφορία του, η Goulding δέχθηκε την Adele ως η Βρετανίδα σόλο καλλιτέχνης με τα περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ στο όνομά της.

Κέρδισε μια κριτική τεσσάρων αστέρων από το NME, με τον Nick Levine να επαινεί τη δύναμη της σύνθεσης τραγουδιών της Goulding παρά την απουσία της από τα charts. «Αλλά είτε φέρει επιτυχίες στα chart είτε όχι, το πέμπτο άλμπουμ του Goulding εξακολουθεί να αστράφτει από την εμπιστοσύνη ενός τέλειου επαγγελματία», έγραψε ο Levine. «Το ‘Higher Than Heaven’ μπορεί να μην είναι αυστηρά προσωπικό, αλλά σίγουρα ακούγεται σαν ένα άλμπουμ φτιαγμένο με προσοχή, δεξιοτεχνία και μεράκι».

Τον Σεπτέμβριο, η συνεργασία του Goulding με τον Calvin Harris, «Miracle», ονομάστηκε το δεύτερο σινγκλ με την υψηλότερη ροή στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι, πίσω από το κοινό single του Dave και του Central Cee, «Sprinter». Το κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, σηματοδοτεί την τρίτη συνεργασία μεταξύ της Goulding και του Harris, μετά το «I Need Your Love» του 2012 και το «Outside» του 2014, και πέρασε οκτώ εβδομάδες στην πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Αύγουστο, η 36χρονη είχε ένα ατύχημα ενώ εμφανιζόταν στο Victorious Festival στο Πόρτσμουθ, όπου ένα πυροτέχνημα εκτοξεύτηκε τη λάθος στιγμή κατά την εκτέλεση του «Miracle» και τη χτύπησε. Στα πλάνα του περιστατικού, εθεάθη να ουρλιάζει και να καλύπτει το πρόσωπό της μετά την πρόσκρουση του πυροτεχνήματος, προτού συνεχίσει να τραγουδά.