Η Nicki Minaj κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Pink Friday 2»

Δεκατρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της Pink Friday, η Nicki Minaj έδωσε την πολυαναμενόμενη συνέχεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Pink Friday 2, η Minaj διώχνει τους εχθρούς της με τέρμα το γκάζι, επιδεικνύοντας την ίδια ακαταμάχητη εξυπνάδα που την έκανε σύμβολο ραπ, όπως αποδεικνύεται από το τραγούδι της “Big Difference”. «Like my hunnids blue/ Bad bi–hes, yeah, I keep ’em by the two/ It’s a big difference between me and you/ I ain’t nothin’ like you, you, you or you».

Οι συνεργάτες του έργου περιλαμβάνουν τους Future (“Nicki Hendrix”), J. Cole (“Let Me Calm Down”), Lil Uzi Vert (“Everybody”) και Tasha Cobbs Leonard (“Blessings”).

Η Minaj κυκλοφόρησε στο παρελθόν το μοναχικό single του άλμπουμ “Last Time I Saw You” με μια πιο ποπ-κεντρική ατμόσφαιρα. «Είναι ένα τραγούδι για τις ενοχές», είπε στη Vogue στο εξώφυλλό της τον περασμένο μήνα. «Και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι κάνουν πολλή μουσική για την εμπειρία της ενοχής. Αλλά αν μιλήσετε σε οποιονδήποτε άνθρωπο στη γη γι’ αυτό, θα καταλάβαινε ακριβώς τι εννοείτε. Αυτό το συναίσθημα «μακάρι να είχα». Μόλις έγραψα το γάντζο, άρχισα να σκέφτομαι ανθρώπους που αγαπώ και βλέπω καθημερινά και εξακολουθώ να θεωρώ δεδομένους. Ξέρεις τι λέω? Ελπίζω λοιπόν το τραγούδι να κάνει καλό».

Το Pink Friday 2 είναι το πρώτο άλμπουμ της Minaj μετά την προσπάθειά της Queen το 2018, η οποία περιελάμβανε single όπως τα “Good Form”, “Chun Li” και “Bed” με την Ariana Grande. Μαζί με τη Grande, οι Queen είχαν χαρακτηριστικά από τους Lil Wayne, Future, The Weeknd και πολλά άλλα. Το άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 2 του Billboard 200 με 185.000 μονάδες που ισοδυναμούν με άλμπουμ.