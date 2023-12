H Tyla ερμήνευσε το νέο της single «On and On» στο ‘Colors’

Ενώ το επιτυχημένο single της Tyla “Water” δεν έχει χάσει ακόμα τον ατμό του, σβήνει τη δίψα των θαυμαστών για νέα μουσική. Η Νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια “popiano” παρουσίασε το νέο της σινγκλ “On and On” την Πέμπτη (30 Νοεμβρίου).

Σε ένα ζεστό φόντο με βανίλια, τα μελιστά, παλιάς σχολής R&B φωνητικά της Tyla μεταφέρουν τους θεατές πίσω στο 1995. «Let’s take it back in time/ Party like it’s ’95/ I just wanna dance all night/ You know that I like it like that,” she croons. “Let the party go on all night long/ We can go on, on and on/ Let’s make the party go on all night long/ Wе can go on, on and on».

Εκτός από το “On and On”, η Tyla έχει επίσης ανακοινώσει νέα σινγκλ “Truth or Dare” και “Butterfly” στα social media της πριν από το ντεμπούτο της άλμπουμ. «Αύριο η προ-αποθήκευση για το ντεμπούτο μου άλμπουμ κυκλοφορεί με 3 νέα τραγούδια… Δουλεύω για το πλήρες έργο εδώ και 2 χρόνια και επιτέλους έφτασα σε ένα σημείο όπου είμαι έτοιμη να το μοιραστώ με τους Tygers top του 2024 », έγραψε στο X.

Εν τω μεταξύ, το “Water” εξακολουθεί να κολυμπάει στα charts. Μόνο αυτή την εβδομάδα (στην καταμέτρηση με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου), κέρδισε την πρώτη της επιτυχία στα 10 καλύτερα στο Billboard Hot 100 με το “Water”, το οποίο έγινε Νο. 1 στο Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay. Τα ραδιοφωνικά κύματα έχουν αγκαλιάσει το pop/R&B/amapiano smash της Tyla καθώς το “Water” αυξήθηκε στο Rhythmic Airplay (7-4), στο Pop Airplay (28-21) και στο Radio Songs (17-11) καθώς και στο Hot R&B/Hip- Hop Songs (5-4).