Ο Usher πρόκειται να κυκλοφορήσει τη νέα remix έκδοση του «Standing Next to You» του Jung Kook

Ο Usher έχει ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο για τους θαυμαστές του. Η Bit Hit Music ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Usher θα κάνει remix του “Standing Next to You” του μέλους του BTS Jung Kook, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή (1 Δεκεμβρίου).

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την κυκλοφορία της remix έκδοσης του «Standing Next to You», του κύριου κομματιού του σόλο άλμπουμ του Jung Kook, Golden», ανέφερε η δήλωση του Big Hit.

«Με τον καλλιτέχνη R&B Usher με έδρα τις ΗΠΑ, αυτό το remix προσθέτει μια βελούδινη πινελιά στην ενεργητική ατμόσφαιρα της αρχικής έκδοσης, επιδεικνύοντας τη συνέργεια μεταξύ των δύο καλλιτεχνών σε πλήρη ισχύ. Σας ζητάμε ενθουσιώδη αγάπη και υποστήριξη για το «Standing Next to You – Usher Remix» και τις μελλοντικές προσπάθειες του Jung Kook».

Το αρχικό τραγούδι εμφανίστηκε στο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της JK, Golden, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα και την ώρα που δημοσιεύτηκε δεν υπήρχαν επιπλέον πληροφορίες για το remix. To Golden ήρθε προεγκατεστημένο με μια σειρά από άλλες συνεργασίες μεγάλων επωνύμων, ξεκινώντας με το επιτυχημένο σινγκλ του Jack Harlow, “3D”, ακολουθούμενο από το “Closer to You” με τη βοήθεια του Major Lazer. Περιλαμβάνει επίσης το “Seven” με την Latto και το “Please Don’t Change” με τον DJ Snake.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Usher ολοκλήρωσε ένα R&B/Hip-Hop ραδιοφωνικό trifecta όταν το τραγούδι του “Good Good” με τους Summer Walker και 21 Savage ανέβηκε στο Νο. 1 στο Adult R&B Airplay chart του Billboard, αφού το σινγκλ έφτασε επίσης στην κορυφή του θεατρικού Mainstream. Στο R&B/Hip-Hop Airplay και στο R&B/Hip-Hop Airplay με βάση το κοινό για δύο εβδομάδες το καθένα.

Πριν ανακοινώσει το team-up των Usher, ο Jung Kook κυκλοφόρησε ένα άλλο “3D” remix την περασμένη εβδομάδα με τον Justin Timberlake σε ένα γλαφυρό κομμάτι με μια ανάποδη χορευτική ατμόσφαιρα στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

«Jung and JT on the main now/ You can still find me in a drop top/ With the top down but I got so many lanes now,” τραγουδάει ο Timberlake. “Come with me, I’ll just call up the plane now/ Now let me fly you out to Seoul, Korea/ I Just wanna get into your soul like Aretha. I got the volume when you wanna get the beat up».