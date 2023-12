To «The Eras Tour» της Taylor Swift πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα

Ετοιμαστείτε για ένα κάθισμα στην πρώτη σειρά στη μαγεία της τελευταίας συναυλιακής εμπειρίας της Taylor Swift! Η περιοδεία Taylor Swift: The Eras Tour πρόκειται να βγει στην εικονική σκηνή, με την ταινία της συναυλίας να είναι διαθέσιμη για προβολή στο διαδίκτυο σύντομα. Σε μια συναρπαστική ενημέρωση που κοινοποιήθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της, η Swift αποκάλυψε ότι οι θαυμαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και διάφορες άλλες χώρες μπορούν να αρχίσουν να νοικιάζουν την ταινία από τις 13 Δεκεμβρίου.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό – η εκτεταμένη έκδοση της ταινίας υπόσχεται ακόμα περισσότερες μουσικές απολαύσεις για τους Swifties. Οι πρόσθετες παραστάσεις των «Wildest Dreams», «The Archer» και «Long Live» πρόκειται να συμπεριληφθούν, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ενθουσιασμού στους θαυμαστές που θέλουν να βυθιστούν στην πλήρη συναυλιακή εμπειρία.

Έχοντας ήδη κάνει πάταγο στους κινηματογράφους κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του τον Οκτώβριο, η περιοδεία Taylor Swift: The Eras έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων με το σαγηνευτικό εναρκτήριο σαββατοκύριακο. Η ταινία παρουσιάζει συναρπαστικές παραστάσεις από τρεις παραστάσεις Eras Tour που πραγματοποιήθηκαν στο SoFi Stadium στο Inglewood της Καλιφόρνια, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να ξαναζήσουν τη μαγεία αυτών των αξέχαστων συναυλιών. Λάτρεις της Swift, σημειώστε τα ημερολόγιά σας – αυτή η διαδικτυακή εμπειρία προβολής δεν πρέπει να χάσετε!

«Hi! Well, so, basically I have a birthday coming up and I was thinking a fun way to celebrate the year we’ve had together would be to make The Eras Tour Concert Film available for you to watch at home! Very happy to be able to tell you that the extended version of the film including “Wildest Dreams,” “The Archer” and “Long Live” will be available to rent on demand in the US, Canada & additional countries to be announced soon starting on … you guessed it, December 13🫶💋»– Taylor Swift