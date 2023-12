Η Lana Del Rey ερμηνεύει μια «διαφορετική» διασκευή του “Unchained Melody” στο “Christmas at Graceland”

Το πνεύμα των Χριστουγέννων και το πνεύμα του Elvis Presley συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (29 Νοεμβρίου) για το all-star Χριστούγεννα του NBC στο Graceland.

Οι Post Malone, Kasey Musgraves, Alanis Morissette, John Legend και Lana Del Rey ηγήθηκαν της ειδικής σύνθεσης των γιορτών, η οποία βοηθά στον εορτασμό της κληρονομιάς του αείμνηστου βασιλιά του Rock ‘n Roll.

Όταν ήρθε η ώρα της Del Rey μπροστά στις κάμερες, η τραγουδιστρία του “Summertime Sadness” ερμήνευσε μια μοναδική διασκευή του “Unchained Melody”, μια επιτυχία των Righteous Brothers στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Ο Elvis, φυσικά, μετέτρεψε το τραγούδι σε ένα κομμάτι ιστορίας με μια συγκλονιστική ερμηνεία στις 21 Ιουνίου 1977 στο Rushmore Plaza Civic Center στο Rapid City της Νότιας Ντακότα. Ο Elvis πέθανε λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, σε ηλικία 42 ετών.

Πάνω από μια δεκαετία έχει περάσει από τότε που η Lana Del Rey παρουσιάστηκε στον κόσμο με το «Video Games», που βγήκε από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της (και το ντεμπούτο της σε μεγάλη εταιρεία) Born to Die από το 2012.

Το ένατο και πιο πρόσφατο LP της, το 2023 Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, υποκλίθηκε στο Νο. 3 του Billboard 200 και είναι μία από τις εννέα κορυφαίες 10 εμφανίσεις της στο chart, μια λίστα που περιλαμβάνει δύο Νο. 1 (με το Ultraviolence του 2014 και το Lust For Life του 2017).

Τα Χριστούγεννα στο Graceland σηματοδοτούν την πρώτη ζωντανή μουσική τηλεοπτική εορταστική ειδική του είδους στο κτήμα 13,8 στρεμμάτων του αείμνηστου Presley στο Μέμφις, στο Τενεσί, και περιλάμβανε πλάνα του θρυλικού τραγουδιστή που δεν είχαν μεταδοθεί ποτέ στο παρελθόν. Το 1982, το Graceland άνοιξε στο κοινό ως μουσείο, το οποίο προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως για να τιμήσουν τη ζωή του Presley.

Εκτός από τη Lana Del Rey, άλλοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην ειδική γιορτή των Χριστουγέννων στο Graceland ήταν ο σταρ της κάντρι Κέιν Μπράουν, ο νέος διασκεδαστής της χρονιάς στο CMA, η Lainey Wilson, η Lana Del Rey, η υποψήφια για Grammys 2024 για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη The War and Treaty.