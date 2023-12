Η Ariana Grande γιορτάζει τα 9 χρόνια του «Santa Tell Me» με ένα αξιολάτρευτο βίντεο

Eχουν περάσει εννέα χρόνια από την κυκλοφορία του To «Santa Tell Me» και η Ariana Grande γιορτάζει την επέτειο του μοιράζοντας ένα γλυκό αναδρομικό βίντεο που περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα εορταστικά γυρίσματα βίντεο του τραγουδιού το 2014.

Στην ψηφιακή χρονοκάψουλα, η Grande φοράει ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ, αυτιά ταράνδου και την χαρακτηριστική μισή αλογοουρά της, ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο καθώς χορεύει μαζί με την έντονη αειθαλής επιτυχία της. Σε άλλα κλιπ, γελάει με τους εφεδρικούς χορευτές στα γυρίσματα, κρύβοντας το πρόσωπό της κάτω από τα σκεπάσματα ενός άνετου κρεβατιού.

“tis the season!” έγραψε λεζάντα στο βίντεο. ♡ Santa Tell Me ♡ almost ten years ago ”.

Αρχικά κυκλοφόρησε αποκλειστικά για λήψη από το iTunes, το “Santa Tell Me” φαίνεται να ανεβαίνει νέα ύψη με κάθε περίοδο διακοπών που περνάει. Μόλις πέρυσι, έφτασε στη νέα κορυφή του Νο. 12 στο Billboard Hot 100 οκτώ χρόνια μετά την πρώτη πτώση του.

Το τραγούδι απέχει πολύ από τη μοναδική συνεισφορά της Grande στον κανόνα του τραγουδιού των Χριστουγέννων. Όχι μόνο έχει δύο εορταστικά EP στο ενεργητικό της – το Christmas Kiss του 2013 και το Christmas & Chill του 2015 – αλλά η 30χρονη τραγουδίστρια έχει επίσης συνεργαστεί με άλλα αστέρια για μια σειρά από χειμερινές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένου του “Santa Baby” με τους Victorious.ηθοποιός Liz Gillies, 2020 “Oh Santa!” με τη Mariah Carey και την Jennifer Hudson και το “Santa Can’t You Hear Me” του 2022 με την Kelly Clarkson.