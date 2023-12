Η Beyonce ετοίμασε μια νέα έκπληξη για τους θαυμαστές με το νέο της single «My House»

Έχει περάσει μια δεκαετία από τότε που η Beyoncé δημιούργησε το Beyhive με μια έκπληξη κυκλοφορίας άλμπουμ. H Bey το κάνει ξανά, αυτή τη φορά βγάζοντας ένα νέο single με τίτλο “My House”, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

Τοποθετημένο σε ένα τρελό ρυθμό και τολμηρούς, χάλκινους τόνους, το “My House” (μέσω Parkwood Entertainment/Columbia) είναι ταυτόχρονα ένα δώρο για τα πρώτα Χριστούγεννα και ένα δώρο από τη σούπερ σταρ Αμερικανίδα τραγουδίστρια για να ξεκινήσει το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο της αναγεννησιακής συναυλίας της.

Η μελωδία συνοδεύεται από μια γονική προειδοποίηση για τους “σαφής στίχους”. Πάνω σε αυτό, τραγουδά: «On it, she sings, “I will always love you, but I’ll never expect you to love me when you don’t love yourself/ Let’s heal the world one beautiful action at the time/ This is real love».

Ο Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant συνεισφέρει στους στίχους και την παραγωγή στο “My House”, την πρώτη σόλο κυκλοφορία της Bey από τότε που κυκλοφόρησε το έβδομο στούντιο άλμπουμ της Beyonce, Renaissance, τον Ιούλιο του 2022.

Φτάνοντας στα μεσάνυχτα, το «My House» συνοδεύεται από εντυπωσιακά έργα τέχνης, με την Queen Bey μπροστά και στο κέντρο, να φοράει σκούρες αποχρώσεις και ένα φουτουριστικό κράνος από χρώμιο και κορυφαίο συνδυασμό.

Πριν από δέκα χρόνια, η Bey άφησε το ομώνυμο πέμπτο στούντιο άλμπουμ της χωρίς προειδοποίηση. Πολλοί έχουν αντιγράψει από τότε τη στρατηγική, αν και λίγοι έχουν επαναλάβει την επιτυχία της Beyonce, η οποία ηγήθηκε του Billboard 200 για τρεις εβδομάδες και είναι ένας από τους επτά ηγέτες της στο chart.

Η Bey συνεχίζει να το έχει τον δικό της τρόπο. Πήρε την περιοδεία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της χρονιάς, με την Renaissance World Tour, η οποία κέρδισε 579,8 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε 2,8 εκατομμύρια εισιτήρια, σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρθηκαν στο Billboard Boxscore μεταξύ 10 Μαΐου και 1ης Οκτωβρίου.

Το Renaissance: A Film By Beyoncé αναμένεται να σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα. Σε μια τυπικά αργή περίοδο μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, η ταινία στοχεύει σε ένα παγκόσμιο άνοιγμα 30-40 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει το Deadline.

Διανεμόμενη από το AMC, η ταινία Renaissance: A Film By Beyoncé προβάλλεται σε 2.539 κινηματογραφικές αίθουσες στο εσωτερικό και σε άλλες 2.780 στο εξωτερικό σε 94 περιοχές, με τις προεπισκοπήσεις των ΗΠΑ να ξεκινούν στις 7 μ.μ. την Πέμπτη (30 Νοεμβρίου) πριν εγκατασταθούν σε πρόγραμμα Πέμπτης-Κυριακής. Η Beyonce σκηνοθετεί τη ταινία διάρκειας δυόμισι ωρών.