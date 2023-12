Ο Ozuna εξασφαλίζει το έβδομο συνεχόμενο Top 10 στα κορυφαία λάτιν άλμπουμ με το ντεμπούτο του «Cosmo»

Ο Ozuna καταγράφει το έβδομο συνεχόμενο top 10 του στο chart Top Latin Albums του Billboard καθώς το «Cosmo», το έκτο στούντιο άλμπουμ του, κάνει το ντεμπούτο του στο Νο. 9 της κατάταξης με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου.

Το «Cosmo» ανοίγει στην ανώτερη περιοχή με 11.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρακολούθησης 17-23 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Luminate. Η ροή συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού έναρξης του άλμπουμ, με 8.000 μονάδες άλμπουμ που ισοδυναμούν με ροή. Αυτός ο αριθμός ισοδυναμεί με 12,1 εκατομμύρια ροές επίσημων ροών κατ’ απαίτηση των τραγουδιών του άλμπουμ. Παράλληλα, τα υπόλοιπα 3.000 προέρχονται από παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ.

Το «Cosmo» ήταν μια έκπληξη, με την πρώτη ανακοίνωση στις 14 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες πριν από την κυκλοφορία του στις 17 Νοεμβρίου μέσω του Aura/Sony Music Latin. Το 15 κομμάτι περιλαμβάνει συνεργασίες με καταξιωμένους παραγωγούς και καλλιτέχνες όπως οι David Guetta, Jhayco, Chencho Corleone, Sky Rompiendo, Anuel AA, Lito MC Cassidy, Maldy, Chris Jedi και De La Ghetto.

Στην όγδοη επίσκεψή του στο Top Latin Albums στο chart, ο Ozuna διεκδικεί το έβδομο top 10 του, πέντε εκ των οποίων είναι το Νο. 1 για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο πρωταθλητής 46 εβδομάδων Odisea εξακολουθεί να δένει με το X100PRE του Bad Bunny για την τέταρτη περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 μεταξύ όλων των άλμπουμ από τότε που κυκλοφόρησε το chart το 1993. Ακολουθεί μια ενημερωμένη ματιά στη συλλογή των 10 κορυφαίων άλμπουμ του Ozuna στη συνολική κατάταξη των Latin άλμπουμ:

Θέση κορυφής, Άλμπουμ, Καλλιτέχνης, Ημερομηνία, Εβδομάδες στο Νο. 1

No. 1, Odisea, Sept. 16, 2017, 46

No. 1, Aura, Sept. 8, 2018, 17

No. 1, Nibiru, Dec. 14, 2019, one

No. 1, Enoc, Sept. 19, 2020, One

No. 1, Los Dioses, with Anuel AA, Feb. 6, 2021, one

No. 5, Ozutochi, Oct. 22, 2022

No. 9, Cosmo, Dec. 2, 2023

Κατά τα άλλα, το «Cosmo» ξεκινάει στο Νο. 116 του τσαρτ Billboard 200 όλων των ειδών, ενώ βρίσκεται επίσης στο Νο. 5 στα άλμπουμ Latin Rhythm.

Καθώς το «Cosmo» προσγειώνεται, δύο από τα τραγούδια του σετ κάνουν το ντεμπούτο τους στα charts: το “Baccarat” υποχωρεί στο Νο. 40 στη συνολική κατάταξη Latin Airplay και στο Νο. 17 στο Latin Rhythm Airplay. Εν τω μεταξύ, το “Vocation”, με τον Guetta, δίνει στον Ozuna την τέταρτη εμφάνισή του στο Hot Dance/Electronic Songs, στο Νο. 11. Επιπλέον, ο Πορτορικανός ανεβάζει την πρώτη του θέση στα 10 στην καριέρα του σε 60 στις πωλήσεις Latin Digital Song, ως “Vocation” φτάνει στο Νο. 10 –ακόμα το δεύτερο σε όλα τα παιχνίδια (μετά το ρεκόρ του Bad Bunny 74 top 10).