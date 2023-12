Η Cher σκοράρει το Νο. 1 τραγούδι στο Billboard Chart με το «DJ Play a Christmas Song»

Για έβδομη συνεχόμενη δεκαετία, η Cher κέρδισε το νέο Νο. 1 στο chart τραγουδιών του Billboard, καθώς η τελευταία της επιτυχία, “DJ Play a Christmas Song”, κέρδισε 3-1 στην έρευνα για τις πωλήσεις χορού/ηλεκτρονικού τραγουδιού στις 2 Δεκεμβρίου. Το κομμάτι είναι το βασικό σινγκλ από το πρώτο εορταστικό άλμπουμ της ποπ ντίβας για τα Χριστούγεννα.

Η Cher εντάσσεται στους Rolling Stones με τουλάχιστον ένα νέο Νο. 1 σε ένα τσαρτ τραγουδιών του Billboard σε καθεμία από τις επτά δεκαετίες από τη δεκαετία του 1960 έως το 2020 (εξαιρουμένων οποιασδήποτε κατάταξης του Bubbling Under).

Η Cher σημείωσε το πρώτο της Νο. 1 ως το μισό του Sonny & Cher, όταν το “I Got You Babe” έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100 με ημερομηνία 14 Αυγούστου το 1965. Στη δεκαετία του 1970, κατέγραψε ένα τρίο από τα δικά της Hot 100 No. με τον Sonny, “All I Ever Need Is You”, στο Adult Contemporary airplay chart το 1971.

Τη δεκαετία του 1980, η Cher κατέκτησε ένα ζευγάρι Νο. 1 στο Adult Contemporary chart το 1989 με το “After All”, με τον Peter Cetera και “If I Could Turn Back Time”. Την επόμενη δεκαετία, η Cher επέστρεψε στο Νο. 1 του Hot 100 με το “Believe” το 1999, και στέφθηκε επίσης στον κατάλογο των τραγουδιών του Dance Club. Σημείωσε άλλα δύο Νο. 1 στη λίστα τραγουδιών του Dance Club εκείνη τη δεκαετία: το “Strong Enough” και το “All or Nothing”. (Η Cher ήταν επίσης στην κορυφή άλλων κατατάξεων του Billboard εκείνη τη δεκαετία, όπως τα τσαρτ πωλήσεων Hot Singles και Dance Singles που δεν λειτουργούν πλέον.

Στη δεκαετία του 2000, η ​​Cher πέτυχε άλλα τρία Νο. 1 στο chart Songs του Dance Club με το “Song for the Lonely” (ήταν επίσης στην κορυφή της λίστας πωλήσεων Dance Singles) και το “A Different Kind of Love Song” το 2002 και το “When the Το Money’s Gone» το 2003. Την επόμενη δεκαετία, κατέκτησε περαιτέρω Νο. 1 στο Dance Club Songs με το «You Haven’t See the Last of Me» το 2011 και το «Woman’s World» το 2013.

Οι Rolling Stones, παράλληλα, ξεκίνησαν τη σειρά τους με Νο. 1 τραγούδια σε επτά συνεχόμενες δεκαετίες μόλις ένα μήνα πριν από τη Cher, όταν το “(I Can’t Get No) Satisfaction” έφτασε στο Νο. 1 στο Hot 100 με ημερομηνία 10 Ιουλίου 1965. Πιο πρόσφατα ηγήθηκαν μιας έρευνας τραγουδιών με το “Living in a Ghost Town”, το οποίο κυβέρνησε το τσαρτ Πωλήσεων Ψηφιακών Τραγουδιών Rock με ημερομηνία 9 Μαΐου 2020.